El jugador del América, Salvador Reyes, logró el segundo gol más rápido en la historia de la Liga MX. Algunos han criticado que el tiro fue defectuoso. Eso es lo de menos, lo intentó y lo logró. Tuvo el momento preciso de un par de segundos, para casi intuitivamente, lograr la hazaña.

Aprovecharé este fenómeno del gol tempranero para reflexionar sobre lo que llamo la energía para acometer. Ésta es la actitud de tomar una decisión oportuna y efectiva cuando se presentan las oportunidades. Anthony Robbins lo llama “masive action” (acción masiva).

Los que tienen esa energía llena de iniciativa son determinados, decididos, aguerridos y siguiendo el ejemplo de Salvador Reyes, aventurados y atrevidos para hacer las cosas.

Por el contrario, las características de las personas que no tienen esta energía para acometer es que son dubitativos, lentos, faltos de arrojo. Me atrevería a decir que a veces hasta cobardes. Cuando ven a otro tener éxito comentan: “Eso a mí ya se me había ocurrido”. Y entonces, ¿por qué no lo llevaste a cabo?

Otro factor adicional para los que no hacen las cosas frente a claras oportunidades son los que tienen una alta necesidad del perfeccionismo, misma que los paraliza. El pensamiento de quien acomete es: “Que se haga, como quieras, pero de ya, tomo la oportunidad”.

Para incrementar esta capacidad de lo que hablo, hay que iniciar con una voz de mando interna que no acepte pretextos, que nos llame y nos diga: “Aplícate, como vas, con todo, es tu momento”. Es un ejercicio que se practica y se volverá con el tiempo un hábito fantástico. El de levantarte de tu silla y hacer que las cosas pasen, el de quitarte la desidia y romper con la rutina pasiva.

A mediados de enero, algunos aún están pensando qué es lo que irán a hacer este año, mientras que otros ya están ocupados en aprovechar lo que se presente o provocar que pasen cosas buenas desde el inicio del 2022.

Estimados lectores y lectoras, sigamos reflexionando sobre lo que necesitamos para tener más de este tipo de energía. Revisemos si estamos acometiendo con la fuerza necesaria para aprovechar las oportunidades que se nos presenten. A movernos con coraje y determinación, a lo mejor logramos nuestro propio gol tempranero.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUTBOL DE ESTUFA PARA TODOS