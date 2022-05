El 'Canelo' Álvarez se exigió demasiado, se llevó a sí mismo al límite de su capacidad. Al menos por ahora es lo que pudimos constatar en la pelea contra el ruso Dmitrii Bivol. Álvarez posee 16 campeonatos mundiales y se mantiene como campeón indiscutible de los pesos supermedianos con cuatro cinturones: CMB, AMB, OMB y FIB.

Ha sido campeón mundial en cuatro divisiones de peso: Superwelter (154 libras) (68.85 kg), Mediano (160 libras) (72.57), Supermediano (168 libras) (76.20 kg) y Semipesado (175 libras) (79.37 kg). Es importante destacar que, en esta última división, el peso se incrementa en más de 10 kg que lo que se exige en la división en la que logró su primer campeonato.

Antes de la pelea, Canelo declaró: “Me gusta este tipo de retos, porque quiero hacer historia. Estos retos me van a poner en lo más alto de la historia del boxeo. Me siento lleno de vida cuando tengo este tipo de retos”.

Después de la pelea, estos fueron sus comentarios en conferencia: “Mi peso, donde me siento mejor es en las 168 libras, pero vamos a ver todo, porque queremos esa revancha. No pongo ninguna excusa, creo que no perdí la pelea, creo que me ganó 4 o 5 rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un poco”.

El Canelo también recalcó que estas contiendas en las que sube a las 175 libras no son nada seguras y que, al contrario, tiene un 50 por ciento de posibilidades de ganarlas. “Estoy buscando las peleas difíciles, subir de peso, no estaba en el peso en donde me siento cómodo, en las 168 libras. Subo de peso para buscar más retos, que es lo que me gusta”, declaró. El mexicano no había perdido desde el 2013, fecha en que cayó ante la leyenda Floyd Mayweather.

Esta pelea es ejemplo de la importante ambición por parte del pugilista, porque pudo quedarse en su área de confort; sin embargo, fue por más.

Hay un principio organizacional que, a manera de reflexión, compararé con la situación de Canelo para darnos una explicación de lo que pudo haber pasado. Se llama el 'Principio de Peter' y es obra del psicólogo canadiense Laurence J. Peter.

El autor plantea que, a menudo, el hecho de que un colaborador merezca un ascenso no significa que esté preparado para esa nueva responsabilidad o que el ascenso sea la opción más beneficiosa para él o para la empresa. Según esta teoría, muchos ascensos son en realidad un retroceso; en ocasiones, el colaborador tiene que asumir retos, sin contar con los suficientes recursos para asumirlos con éxito o sin una dosis de ansiedad.

La preparación constante y permanente en el trabajo cotidiano es fundamental para asegurar nuestro desarrollo. No se trata de acumular experiencia en las mismas tareas, incluso siendo los mejores. Se trata de incrementar nuestro talento a través de practicar nuevas y distintas actividades, acercarnos a los que han logrado el siguiente nivel para ampliar la perspectiva de nuestro trabajo futuro, desarrollar habilidades de liderazgo y seguir estudiando. Si llega la oportunidad de un reto mayor y lo asumimos sin la preparación, pasaremos de ganadores en el nivel previo, a perdedores en el siguiente. El crecimiento en nuestra persona debe darse antes de que llegue la oportunidad.

Estimados lectoras y lectores, para seguir subiendo de nivel en nuestros retos personales, la preparación previa es importante, debemos asegurar que contamos con los elementos para la exigencia que implicará el nuevo nivel en el que competiremos. Si no es así, las nuevas aspiraciones se volverán un retroceso en nuestro desarrollo.

Cierro con este mensaje del Canelo: “A veces se gana y a veces se pierde, esto es el boxeo, pero no me arrepiento de haber tomado este reto. Y ahora a seguir trabajando, porque me quedan muchos años en el boxeo. Regresaré con todo”. Esa es la actitud.

