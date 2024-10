Basta de mentirosos, que se regresen a Argentina

En México ya no deberían aceptar a más mentirosos, que se vayan a Argentina si tanto es su sueño futbolero, que ya no pasen a vaciar las arcas de nuestros clubes.

El caso de Fernando Gago, Chivas y Boca Juniors es otro ejemplo. A la interna del Club Guadalajara aseguran que es mentira que se marche su entrenador; desde Boca Juniors le explicaron a Débora D’Amato que no contactaron al estratega, quien antes y después del Clásico Tapatío lo confirmó en declaración pública.

Toqué base con el entorno de Gerardo Espinoza, quien se rumoró será su reemplazo, pero me aseguran que no hay nada de eso. Sin embargo, desde Argentina afirman que todo es un ardid, que en la siguientes semanas aterrizará Gago en Buenos Aires para tomar posesión como el timonel de Boca. Lo firman con sangre. El contexto es que el entrenador acaba contrato en diciembre y está en la mesa su renovación. Explican que todos callan para sacarle el contrato a Chivas, para no caer en lío legal.

Y así, con esa condicionante se abre un abanico de especulaciones: que lo que revelan las fuentes oficiales off the record sea verdad y que Gago y su representante inventaron el rumor para presionar al Guadalajara, para que mejore la propuesta de extensión de contrato.

O la más peligrosa: que sea real lo que cuentan desde el Cono Sur, que Gago haya mentido descaradamente y que se esté burlando no solo de Chivas, sino del futbol mexicanos como hicieron otros técnicos argentinos antes como el Tano Ortiz con América, Larcamón con Puebla o hasta Mohamed con Pumas.

Si es la última, esta clase de entrenadores ches no tienen cabida en nuestro futbol. Pongan un alto ya al abuso que hacen con la oportunidad de llegar a un mercado rico y competitivo. Basta de ser la burla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿NUESTRO FUTBOL NECESITA A SUS ADRIÁN MARCELO?