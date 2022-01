Que el América de Solari no marcha como desea su afición no es secreto. Entre las razones expuestas por el monstruo de mil gargantas destaca la ‘falta de refuerzos’, argumento que no comparto, pues aún con un par más de nombres de jerarquía en el plantel, no cambia la situación si el planteamiento del timonel no encuentra respuestas.

En las páginas de RÉCORD, nuestro equipo de especialistas te ha explicado casos como el de Ocampo, por quien inflaron el costo y ensuciaron la transferencia; detallamos lo sucedido con Pablo Solari, cuyo acuerdo incumplió el equipo vendedor; incluso lo de Arriola, encarecido ante la economía de la MLS. Circunstancias claras de la falta de refuerzos.

Sin embargo, en TUDN, señal que pertenece a Televisa, misma dueña del América, Paco Villa y Enrique Bermúdez, los dos mejores narradores que tiene la televisora, externaron crítica dura a la directiva que encabeza Santiago Baños, sin conocimiento a fondo de cómo se cayeron esos fichajes. Rasparon al equipo de casa.

Poco después, llegó una disculpa pública en sus redes sociales dirigida a Baños, fue idéntica, dejando en evidencia que hubo queja del club hacia la televisora por la crítica.

Grave error, pues este control mediático atenta contra la credibilidad de la televisora y del equipo, deja claro que se deben cuidar los comentarios para no empeorar la imagen que tiene en estos momentos el América. Me recordó a la época donde Televisa era un instrumento oficial para mandar mensajes de manipulación al pueblo de nuestro país.

En la era digital, hoy cualquiera con un móvil y conexión puede dar su opinión, así que veamos de qué tamaño es el latigazo de la afición al América y TUDN tras este desafortunado intento de control.

