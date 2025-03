El reporte Ponce: México ganará 'menos' en el Mundial de Clubes

Millonada. FIFA anunció con bombo y platillo que en el Mundial de Clubes entregará premios como ningún otro Mundial: de los 2 mil millones de dólares que generará de ingresos el torneo, la mitad será para repartir entre los equipos. Eso sí, me contaron que los mexicanos no serán los que más perciban.

Para lograr este sueño de Gianni Infantino, FIFA negoció antes con las Confederaciones las retribuciones por asistir, para que manden a lo mejor este verano a Estados Unidos. La UEFA fue la que más pidió para participar: cada uno de los 12 clubes europeos tiene garantizado entre 13 y 39 millones de dólares (dependiendo de su relevancia y ranking).

Los seis de Conmebol serán los siguientes ganones, con premio asegurado cada equipo de 15.2 mdd. Después están los cuatro de Concacaf (Pachuca, León, Rayados y Seattle), así como los cuatro de la AFC (Asia), pues cada uno se embolsarán de saque 9.5 mdd. Por el estilo van los cuatro de CAF (África) con 9 mdd y al fondo, el de la OFC (Oceanía) con 3.5 mdd.

Además de los garantizados, habrá incentivos por desempeño deportivo dependiendo de la fase alcanzada, así como por resultado: 2 millones de dólares por victoria y uno por empate. Lo interesante de estos recursos FIFA también destinó premios para los equipos que participaron desde las ‘eliminatorias’, con lo que garantiza que no se quedará las ganancias del Mundial, sino que serán reinvertidas en el futbol de clubes.

PACHUCA SÍ VA AL MUNDIAL, NO AMÉRICA

Justicia. También me contaron que aunque FIFA aún no entrega postura oficial a la FMF ni a Grupo Pachuca sobre la carta que les envió, en la que exige aclarar a Tuzos y León que no son multipropiedad para poder participar en el Mundial de Clubes sin violar el reglamento, en el último Consejo del máximo organismo ya los ven adentro, por el principio básico de que los equipos de la familia Martínez calificaron antes de que se escribieran las reglas. Así que para los que soñaban con que se colara el América, no se les va a hacer.

CRUZ AZUL SE DEBATE POR EL TÉCNICO

Dilema. Como la directiva celeste escucha a su afición, que se ha quejado de las formas en la cancha con Vicente Sánchez en el banquillo, en La Noria se debaten entre tres opciones: una es darle chance al uruguayo a que componga y cumpla los requisitos que ya te adelanté para quedarse; otra es traer a un estratega internacional ya, aunque no tenga experiencia en Liga MX (piensa en Gabriel Milito). Y la que me parece más adecuada: esperar al verano para que llegue un timonel comprobado, ganador en México (como Guillermo Almada). ¿Por cuál te irías?

LO QUE LE DEBE FOX MX A CONCACAF

Deudor. De cierre, me explicaron que Fox Sports México de Grupo Lauman (que ya recibió respuesta a su reclamo por parte del Fox de los Murdoch, que confirmó lo que te adelanté, que les cancelarán la licencia para usar la marca deportiva azul) tiene deuda también con Concacaf por la Champions de nuestra región, que asciende a 4 millones de dólares.

Esos derechos también se los llevó TUBI y resulta que ahora que negoció con TV Azteca para que desde el Ajusco transmitieran la serie de Octavos del Clásico Nacional, la señal de streaming logró hacerse de los partidos de Tigres y Juárez en Liga MX. Más opciones de pantalla es positivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El reporte Ponce: Johan, negocio que casi pierde Pumas