Este castillo azul ya no es ilusión

La Novena construyó un castillo brillante que se derrumbó de la noche a la mañana hasta sus cimientos. Quitaron a una directiva capaz y consagrada con un título, después al cuerpo técnico histórico y se marcharon en grupo los pilares del plantel, las figuras. No acaba de festejar cuando Cruz Azul ya estaba sumido en la mediocridad de nuevo. Hasta ahora.

La real resurrección celeste llega hasta este 2024, un milagro que muchos dudamos atestiguar, uno que costó sangre, sudor y lágrimas al interior de la institución cementera, uno que pareció gestarse con el título de 2020, pero aquello resultó mera ilusión. Ante el hartazgo de vivir el nuevo derrumbe de un grande recién acabada la sequía de Ligas, tres años después al fin se toman decisiones para el verdadero resurgimiento como gigante.

Tres factores claves cambiaron desde la cúpula de la Cooperativa para gestar esta transformación: primero darle verdadera voz, poder de decisión a una directiva establecida, no asesores ni títeres de la presidencia, sino un gran responsable como Iván Alonso.

Después, apoyar con continuidad al proyecto deportivo, personificado en Martín Anselmi, técnico afianzado por tres años para consolidar al equipo en ese lapso.

Y por último, no sólo blindar al plantel con renovación de los pilares de la edición que ya alcanzó una final, que han sido tentados por otros, pero que no saldrán, sino con los refuerzos de la más alta calidad en posiciones clave: Giakoumakis en delantera, Montaño en mediocampo y Sánchez en la lateral, tres altas e inteligentes inversiones.

Buscan aún otros dos (volante ofensivo e interior), y no es con desesperación, tampoco son los nombres que se han soltado en redes como si fueran adivinanzas. Se convertirá en uno de los cuatro mejores planteles de Liga MX.

Y así, después de alcanzar una nueva Final el torneo pasado, con estas decisiones, parte de una visión de equipo, ya no de interés personal como fue por décadas en La Noria, lo que sigue para Cruz Azul no es otra cosa que La Décima. Pronto, nación celeste, por este camino llegará pronto, no tengas duda.

