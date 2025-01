La culpa del desnutrido Tri no es del América

PORQUE SE TENÍA QUE DECIR...

Ponte en los zapatos de Ramón Juárez, futuro en la central del América y Selección Mexicana, ¿qué habrías elegido, quedarte con el Tri para jugar ante los suplentes de River Plate en Argentina o reunirte con las Águilas en Las Vegas para enfrentar al Inter de Messi para después estar en el festejo del Tricampeonato en CDMX? La respuesta correcta es sencilla para quien tiene el contexto, pero la mayoría se complica por los colores.

Los programas deportivos de debate y las redes sociales se llenaron de crítica los últimos días por la ‘falta de apoyo de clubes a la Selección’, por la ausencia de jugadores que le dieran valor deportivo a esta mini gira, y no sólo por América, cuyos titulares mexicanos estuvieron ante el Inter de Miami, pues el resto de equipos también se reservó prestar a todos sus seleccionados. Aunque el paredón de fusilamiento estuvo el villano favorito de la mayoría, el Tricampeón.

De poco sirvió para expertos y antis que los juveniles de las Águilas tuvieran unas jornadas 1 y 2 de calificación sobresaliente, ganando a Querétaro y empatando con Tijuana (que debieron golear), acribillaron la decisión del club por ‘darle prioridad’ al amistoso contra Messi y compañía, y por recuperar a Juárez en lugar de mantenerlo en Buenos Aires.

Lo que no saben, o no quieren saber, es que la culpa de que esta gira de Selección sea desaprovechada, que se convirtiera en inútil, no es del América ni de los clubes que no prestaron más jugadores. La responsabilidad del caos de estos amistosos del Tri es de la propia FMF.

Desde la dirección de Selecciones armaron estos partidos similares al desastre en Puebla ante Valencia, en días que no son Fecha FIFA y que entorpecen el inicio del torneo. Cuando iban a pedir apoyo a los equipos, sucedió que La Bomba Rodríguez dinamitó la intención con su renuncia intempestiva. Ya ni siquiera se pudo presentar el plan 2025 del Tri. Otro absurdo.

Ramón Juárez, central de gran presente y tremendo futuro, jugó con el Tri 54 minutos en Porto Alegre y alcanzó al América ante Messi, para celebrar después en el Azteca. Y será llamado de nuevo para pelear un lugar en el Mundial 2026. Esa fue la mejor decisión, es la que le ayudará más a crecer como futbolista.

La FMF aprendió la lección, Mikel Arriola e Ivar Sisniega ya aseguraron que no repetirán el error. Ojalá que los intensos críticos y antiamericanistas también comprendan el contexto. Aunque eso sí lo dudo.

...Y SE DIJO

