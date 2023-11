Es un hecho que en la convocatoria enfrentar a Colombia el mes próximo Los Angeles, California, habrá caras nuevas, ya que Jaime Lozano no podrá contar con los europeos, ni con los elementos que lleguen a la Final de la Liga MX. Entre los nombres que empiezan sonar se encuentran los de Guillermo Martínez y Alan Mozo, tomando en cuenta que el técnico no podrá contar con Raúl Jiménez, Chaquito, Jorge Sánchez y Araujo, ya que no es Fecha FIFA.

NO CONSIDERADO

A pesar de haber estado convocado en la lista de 26 jugadores llamados por Jaime Lozano, Marcel Ruiz no fue tomado en cuenta para ninguno de los dos cotejos contra Honduras, puesto que en ambos el volante de Toluca fue enviado a la tribuna en el juego de ida junto a Alvarado y Angulo y en el Azteca junto a Arteaga y Reyes

ESCUCHAN OFERTAS

Un par de equipos se han acercado al Necaxa para pedir información sobre el novato Heriberto Jurado. Los Rayos han respondido que el volante entra en planes, pero que no están cerrados a ninguna oferta. Jurado es de los novatos las interesantes de la Liga y es por ello que algunos equipos le han dado seguimiento, pero ninguno ha cerrado nada con los de Aguascalientes.

