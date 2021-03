En 5 mil 900 dólares el paquete más barato para Qatar 2022

CONFIANZA

En el mercado mexicano ya se encuentran a la venta los paquetes de boletos para los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022 cuando todavía ni siquiera inicia la eliminatoria final. El paquete más barato consta del primer partido de la Selección Mexicana en Qatar y cuesta cinco mil 900 dólares en ocupación triple, mientras que el paquete amplio que contempla cuatro juegos de México en la Copa del Mundo en la versión mas económica cuesta 14 mil 900 dólares. En México es Nevada Tours con sede en Guadalajara la agencia oficial de la Federación Mexicana de Futbol la que por ahora tiene acceso a ese tipo de boletos.

PLANEACIÓN Y APOYO

Con la clasificación de México a los Juegos Olímpicos de Tokio, Gerardo Torrado e Ignacio Hierro tendrán que trabajar a marchas forzadas para conseguir un par de rivales y que Jaime Lozano pueda aprovechar la Fecha FIFA del 30 de mayo al 8 de junio. De la misma forma tendrán que iniciar gestiones con Betis de España, Ajax de Holanda y el Genk de Bélgica para ver si hay alguna posibilidad de que puedan ceder a Diego Lainez, Edson Alvarez y Gerardo Arteaga, tomando en cuenta que los Juegos Olímpicos no están considerados como Fecha FIFA y por ende no existe la obligación de los clubes de ceder a sus jugadores.

PARTIDOS CLAVES

El reglamento de Liga de Expansión contempla multas para los equipos que ocupen las tres últimas posiciones de la tabla de porcentaje al final del presente torneo. El último lugar pagará millón y medio de pesos, el penúltimo un millón y el antepenúltimo medio millón de pesos. Los cuatro clubes invitados (Tepa, Tapatío, Tlaxcala y Pumas Tabasco) están fuera de esta situación ya que no reciben subsidio y si alguno ocupa cualquiera de las tres posiciones no pagaría la multa. Si hoy terminara el torneo, Pumas que es último no pagaría nada, y las multas las tendrían que pagar entre Venados, Cancún, Leones Negros y Correcaminos que pelean en la parte baja.

