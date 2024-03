Harold Preciado ha decidido que se aperture la 'Prueba B'. Ante esta situación, el riesgo de una sanción mayor se incrementa y para Santos la posibilidad de perder algo así como 15 millones de dólares.

El delantero decidió no declararse culpable y que se siga el procedimiento establecido en estos casos. Reglamentariamente, Preciado no puede entrenar con Santos, tiene que hacerlo aparte y el club no le puede pagar, ya que así lo señala el reglamento de sanciones, por ello el contrato del delantero por ahora se encuentra congelado.

SERÁ LA SUB 23

El partido del 31 de mayo entre México y Bolivia, a celebrarse en Chicago, lo jugará la Selección Sub 23 por parte del equipo mexicano, para que los jugadores de la Selección Mayor puedan tener algunos días de descanso después de los torneos de liga y reportar en los primeros de junio para los partidos del 5 y 8 de junio contra Uruguay y Brasil.

Ricardo Cadena, entrenador de la Selección Sub 23, ya fue informado de que después de los dos juegos tendrá ahora contra Argentina, tendrá que enfrentar a Bolivia en Chicago.

OTRA VEZ

Aunque el año pasado la empresa SUM adquirió una cancha híbrida para montarla en el Estadio de los Vaqueros de Dallas cuando juegue la Selección de México, el tema sigue siendo el mismo de antes.

El terreno de juego se tiene que montar apenas unos días antes, por ello no se le permitió a ninguno de los cuatro equipos del Final Four entrenar, ya que la cancha se sometió a un tratamiento con lámparas especiales intentando de ponerla en las mejores condiciones posibles.

