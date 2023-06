Estructura de 'La Bomba' Rodríguez empieza a tomar forma

ESTRUCTURA

Poco a poco Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez va armando su grupo de trabajo, ya se integró Ivar Sisniega quien por ahora es asesor, pero se podría convertir en secretario general de la Federación y posteriormente en presidente en caso de que “La Bomba” se convierta en gran comisionado. En los próximos días se podría integrar al área de comunicación de la Femexfut, Edgar Martínez quien actualmente es director de comunicación de Chivas, donde ha realizado un buen trabajo y es una persona de toda la confianza del nuevo presidente de la Federación.

SÓLO UNO

La Selección Sub 23 que está participando en Toulon, Francia, solamente tendrá participación en este torneo y al término del mismo desaparecerá, ya que el entrenador, Raúl Chabrand, se dedicará de lleno al proyecto de la Sub al empalmarse Toulón con los dos juegos amistosos Sub 23 ante España y Francia, se decidió darle prioridad a los duelos ante españoles y franceses porque sirven de preparación para los centroamericanos de El Salvador, por ello se decidió que fuera Chabrand el timonel el encargado de dirigir en Toulon.

CANDENTE

Se espera la reunión del próximo lunes en la Liga de Expansión, ya que hay muchos temas por definir. El primero es el caso de las certificaciones para saber si alguno de los tres clubes que presentó la solicitud fue aprobado. Está pendiente el tema de Durango, donde el ingeniero Roberto Zermeño no ha sido reconocido como presidente de Alacranes.

También el tema de los adeudos de clubes como Tepatitlán y Dorados y conocer la situación del Tapatío, actual campeón para saber si seguirá jugando o desaparecerá por el hecho de que Chivas tendrá obligatoriamente un equipo que se debe de llamar Guadalajara.

