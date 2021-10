México no encuentra rival para su amistoso de diciembre

DESCARTADO

El 8 de diciembre, México jugará en Austin, Texas, un partido amistoso más en Estados Unidos para cumplir el compromiso que tienen con SUM de celebrar cinco encuentros por año en territorio norteamericano. Se había pensado en primera instancia que el duelo fuera ante Estados Unidos, sin embargo, los cuerpos técnicos de ambas selecciones consideraron que no era conveniente jugar un amistoso entre ellos, tomando en cuenta que se verán las caras en noviembre y en marzo en partidos eliminatorios rumbo a Qatar. Por tal situación es que los organizadores se han abocado a la búsqueda de algún rival que pueda cumplir, tomando en cuenta que no es Fecha FIFA y que no se puede contar con los futbolistas que militen en el extranjero.

De los 15 futbolistas que utilizó Ecuador en su último partido eliminatorio frente a Colombia hace dos semanas, solamente uno está en la convocatoria para el partido contra México y se trata del delantero de Toluca, Michael Estrada, el resto son jugadores en su mayoría de la liga ecuatoriana que no habían sido considerados por el técnico Gustavo Alfaro, que aprovechará el duelo contra los mexicanos para ver a estos elementos. El futbolista más interesante dentro de la convocatoria de los sudamericanos es Alexander Alvarado, que milita en el Orlando City de la MLS.

Casi 15 años duró el futbol mexicano sin tener presencia en el Consejo de FIFA. Guillermo Cañedo de la Barcena fue durante muchos años miembro de ese Consejo y después su hijo Guillermo Jr. que no pudo mantenerse mucho tiempo en el cargo. La designación de Yon de Luisa como integrante del Consejo es importante para que el futbol mexicano pueda ganar espacios dentro de FIFA y De Luisa es un tipo apreciado dentro del organismo. El Consejo de FIFA es el máximo organismo del futbol en el mundo y está integrado por 37 miembros, que son: un presidente, ocho vicepresidentes y 28 consejeros que durarán cuatro años en el cargo.

