A pesar de tener un plantel conformado por jugadores de Primera División, la Selección de México Sub 23 que participa en los Panamericanos de Chile 2023 no funciona y a duras apenas empató a cero goles con República Dominicana, complicando la situación en el grupo, ya que ahora el equipo comandado por Ricardo Cadena tendrá que vencer a Uruguay en el último cotejo, toda vez que los charrúas perdieron ante los chilenos y dejaron vivo a un equipo el cual no funciona a pesar de tener jugadores consolidados. El equipo mexicano perdió los dos últimos partidos amistosos antes de la competencia y ahora en dos juegos no ha podido hacer gol a pesar de tener a elementos como Fulgencio, Carrillo, Ambriz, Lira y Ayón entre otros.

HISTORIA

Este equipo lo formó Gerardo Espinoza, pero cuando el “Loco” decidió renunciar para ir al Puebla, la Dirección de Selecciones con Duilio Davino y Andrés Lillini decidieron contratar a Ricardo Cadena con todo y que tenían la posibilidad de volver a integrar a Espinoza toda vez que por reglamento no pudo firmar con los camoteros. Duilio y Lillini con el respaldo de Ivar Sisniega se decidieron por Ricardo Cadena. Con Espinoza al frente, el equipo mexicano ganó la medalla de oro en centroamericanos.

ELEGIDOS

Fernando “Curro” Hernández y Adonai Escobedo fueron los elegidos para pitar los duelos más atractivos de la Fecha !4. Hernández pitará el Chivas contra Tigres, mientras que Escobedo dirigirá el Monterrey contra América. La sorpresa es que el “Gato” Marco Antonio Ortiz no fue designado luego del incidente, donde el silbante reportó a Aldo Rocha por haberlo insultado. El “Gato” solamente estará como VAR en el Cruz Azul contra León. Como VAR el cobró es de alrededor de 15 mil pesos, como árbitro central son casi 45 mil pesos, la diferencia es abismal.

