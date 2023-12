Los jugadores que tienen contrato vigente con los clubes y que no entren en planes, no pueden ser separados del primer equipo, ni entrenar aparte y así lo ha hecho saber FIFA desde hace tiempo a todos los equipos, por ello sorprende que en Cruz Azul hayan tomado la decisión de separar a Jesús Dueñas y Carlos Salcedo quienes tienen compromiso firmado, pero no entrar en planes. Ya Jesús Dueñas ayer se quejó públicamente de la situación. Ya hace algunas semanas le tocó pasar a Chivas por un caso parecido cuando separó a Vega y Calderón y tuvo que reintegrarlos, ya que tenían contrato y FIFA no permite que sean separados.

SOLUCIÓN

La única salida para los clubes en esa situación es pagarles todo el contrato y terminar la relación, lo cual se convierte en una carga para las instituciones, máxime cuando al compromiso todavía le faltan varios torneos como son los casos de Dueñas y Salcedo. Inclusive si los cementeros los prestan a otros equipos, los jugadores tendrán que cobrar el mismo salario que tienen establecido en el documento. En caso de que un club viole el reglamento, puede ser sancionado de varias formas por FIFA, llegando hasta el caso de prohibir contrataciones en caso de que haya reincidencia en el tema.

DE REGRESO

La directiva del León decidió no hacer buena la opción de compra que tenían por Brian Rubio y el delantero regresó a Mazatlán donde tendrá una oportunidad importante, toda vez que los mazatlecos se quedaron sin Ake Loba y todo apunta a que Benedetti no será registrado por el tema de la lesión, por ello Rubio podría pelear la titularidad con el paraguayo Amarilla. El otro delantero será el novato Yostin Valadez ganado del reality de Debut FC.

