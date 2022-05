¿Por qué se fue Yairo Moreno de Pachuca?

QUE LE VAYA BIEN

Después del partido ante Monterrey de la Fecha 16, Yairo Moreno le informó al técnico de Pachuca, Guillermo Almada, que quería regresar a Colombia, situación a la que el técnico le dio luz verde, le dijo que hablara con la directiva y que arreglara el tema, ya que de su parte no había ningún problema. Moreno no pudo adaptarse al estilo del entrenador uruguayo y la prueba es que no fue titular nunca y solo jugó 284 minutos. La gente de Pachuca decidió no hacer público el hecho de que Yairo se fue a Colombia con la intención de poder negociar posteriormente a un jugador que decidió abandonar a su equipo de cara a la Liguilla por el hecho de no ser considerado por el entrenador.

CRECIMIENTO

La MLS es la liga que más ha crecido en torno a valor en los últimos 10 años dentro de las ligas top del mundo, donde la que menos ha crecido es la Liga MX. De acuerdo a Transfermarkt el crecimiento de la MLS ha sido de alrededor de un 450 por ciento en los últimos 10 años, superando a ligas de primer nivel como la Bundesliga y a la Premier League, que han crecido arriba del 200 por ciento. En ese rubro la Liga MX solamente pudo crecer en este periodo un poco arriba del 70. El promedio de crecimiento anual de la MLS es de 20 por ciento, por ello se puede explicar que año con año el valor de la liga de Estados Unidos se va incrementando.

YA PAGARON

La directiva de los Leones Negros pagó a la Liga MX dos mil 480 francos suizos, algo así como dos mil 500 dólares, que fue la parte proporcional que le tocó cubrir a los universitarios para completar el proceso de certificación. Hay que recordar que Leones Negros, Correcaminos y Mérida demandaron en su momento a la Federación ante el TAS por el hecho de eliminar el ascenso, juicio que para la Femexfut tuvo un costo de siete mil 440 francos suizos, los cuales serán cubiertos por los tres equipos al momento de la certificación. Los tapatíos fueron el único club certificado y tuvieron que pagar su porcentaje, mientras que Mérida y Correcaminos lo tendrán que cubrir cuando sean certificados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DÓNDE SE PUEDE VER LA SEMIFINAL DE VUELTA ENTRE PACHUCA Y AMÉRICA?