Preolímpico en Guadalajara sigue en pie para marzo del 2021

De acuerdo a las consultas que la dirección de selecciones ha hecho a Concacaf, los planes del organismo son que en la fecha FIFA de marzo se lleve a cabo el Preolímpico en la ciudad de Guadalajara tal y como estaba programado, sin embargo, la decisión final dependerá de la evolución de la pandemia, ya que el evento en Jalisco se vendió a una empresa y para que lo pueda desarrollar es necesario que haya venta de boletos para que ese grupo empresarial pueda recuperar la inversión que ya hizo, tomando en cuenta que estaba todo listo para iniciar, cuando se canceló en marzo del presente año. La fecha FIFA de marzo del 2021 es del 22 al 30de acuerdo al calendario oficial.

NO SE PUDO

El cuerpo técnico de la Selección Preolímpica que encabeza Jaime Lozano solicitó a la dirección de selecciones la posibilidad de celebrar un par de partidos amistoso ante una selección en la fecha FIFA de noviembre, sin embargo, la petición no fue aceptada, ya que no hay condiciones ni deportivas, ni económicas para poder traer a una selección a un partido a puerta cerrada. Ante tal situación los Tuzos de Pachuca se ofrecieron para ser sinodal del cuadro Preolímpico y todo indica que el domingo 15 de noviembre jugarán un partido amistoso México Sub 23 y Pachuca. A Jaime Lozano le urge hacer futbol, ya que desde el 15 de octubre del año pasado el equipo no ha celebrado partidos oficiales.

MENOS GRAVE

La lesión muscular que presentó José Juan Macías fue menos grave de lo que se pensó en primera instancia y la próxima semana el delantero podrá reincorporarse a los trabajos. Ni desgarro, ni tirón, todo quedó en fatiga muscular y Macías podría estar en condiciones de ser tomado en cuenta para la fecha FIFA de noviembre ya sea por Gerardo Martino para la Selección Mayor que pretende viajar a Austria o bien por Jaime Lozano para la Preolímpica que se concentrará durante una semana en el CAR.

