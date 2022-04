¿Qué tuvo que ver Chapo Montes en renuncia de Holan a León?

NO DABA PARA MÁS

Cuando Ariel Holan decidió no contar con Chapo Montes para el partido ante América y ni siquiera llevarlo a la banca, el argentino sabía que era un riesgo muy alto y que era un paso sin retorno, por ello como gente de futbol al ver que su equipo terminó con 8 jugadores en la cancha y la poca respuesta del grupo, el timonel entendió que su ciclo como técnico de los verdes había llegado al final. Desde hace semanas Holan había puesto la renuncia, y ante el apoyo de la dirigencia decidió meter mano dura tratando de generar una respuesta la cual nunca llegó. La directiva intentó llegar hasta el final del torneo, pero al ver lo que pasó contra América decidieron que lo mejor era aceptar la renuncia de Holan y terminar con Christian Martínez como interino en los dos juegos que restan.

COQUETEA

El 18 de diciembre Estados Unidos enfrentó en partido amistoso a Bosnia, el joven Jonathán Gómez fue convocado por los americanos y el muchacho aceptó a pesar de que meses atrás había estado entrenando con México de cara a la Copa Oro y que había jugado partidos con la Sub 20 y la Sub 17 mexicanas. Gómez jugó seis minutos ante Bosnia con los estadounidenses. Ahora el lateral izquierdo aceptó la convocatoria de México para jugar contra Guatemala, lo cual deja en claro que el defensor todavía no tiene claro por quién se va a definir y aprovecha la doble nacionalidad para coquetear con estadounidenses y mexicanos. Gómez nació en Texas y es hijo de padres mexicanos por ello tiene la doble nacionalidad y en la actualidad milita en la Segunda División de España con la Real Sociedad B.

TEQUILEROS

El empresario Arturo Lomelí, propietario de Tequila Clase Azul llegó a un acuerdo con Grupo Orlegi para adquirir la franquicia de Tampico con la intención de llevarla a jugar a La Paz, Baja California. La negociación está cerrada y solamente falta el visto buen de la Liga MX, toda vez que el estadio en La Paz no llena los requisitos. Lomelí es dueño de Mazorqueros de Ciudad Guzmán en la Segunda División y desde hace tiempo buscaba la posibilidad de poder ascender a Liga de Expansión. El Tequila Clase Azul se elabora en México, pero se vende en Estados Unidos y Europa y tiene el record de la más botella mas cara, vendida en 30 mil dólares. La intención de Lomelí es que Jaime Durán actual timonel de Mazorqueros, se convierta en el entrenador de Atlético La Paz que será el equipo que supla a la Jaiba Brava.

