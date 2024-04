De acuerdo al Artículo 71 inciso B del reglamento de sanciones, Nahuel Guzmán podría ser multado con una cantidad entre los 30 mil y los 400 mil pesos y sancionado de uno a tres partidos. La redacción establece que todos los sujetos a este reglamento que incurran en conductas que vayan en detrimento del Fair Play y del juego limpio serán castigados con una multa que puede ir de los 300 a los 4 mil UMA's que hoy día están en aproximadamente 108 pesos cada UMA. En la parte deportiva, el reglamento señala que la sanción será de 1 a 3 partidos.

EN PROBLEMAS

Si Pachuca o Monterrey tienen que jugar Play In se presentarían complicaciones, ya que se empalmarían con las Vueltas de las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf. Los Tuzos jugarán el martes 30 vs América, mientras que Rayados el miércoles 1 contra Columbus. El problema es que al día siguiente se tienen que jugar los dos duelos de Play In de la Liga MX, el 7 vs el 8 y el 9 vs 10 y, tres días después, el perdedor del 7 vs 8 y el ganador del 9 vs 10. El caso más complicado es el de los Tuzos que hoy son lugar 6, pero empatados con Tigres y Chivas. Tanto la Liga MX como Concacaf están conscientes del riesgo del empalme, ya que podría recurrir a jugar el Play In viernes y lunes.

DE REGRESO

Al entrar a la recta final del torneo, el técnico de Chivas, Fernando Gago tomó la decisión de ya no utilizar a los novatos que tenía en el primer equipo y por ello Mateo 'Tilóncito' Chávez, Jesús Brígido, Gael García y Armando González han regresado a jugar con los equipos de categorías menores. Mateo, Brigido y Armando jugaron el fin de semana con la Sub 23, mientras que García fue enviado con el Tapatío que jugó en Celaya.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATO NORIEGA, PRESIDENTE DE RAYADOS, REVELA INSULTOS POR PARTE DE NAHUEL GUZMÁN