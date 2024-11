¿Cuánto pagó Triple A por la máscara de Dr. Wagner Jr?

He visto que en los últimos días muchos puritanos de la lucha libre se asustaron cuando se volvió a tocar el tema sobre la caída de la máscara de Dr. Wagner Jr en la Triplemanía XXV, e incluso criticaron al Galeno del Mal cuando éste agradeció de manera sarcástica a Latin Lover y Volador (Remo Banda) por 'asesorarlo' para vender su tapa a Triple A en 4, 6 o 7 millones de pesos, según opinaron ambos exgladiadores en el podcast 'Luchando por tus sueños'.

A ver, vamos por partes... Sí, Dr. Wagner Jr vendió y vendió bien su máscara a Triple A para perderla ante Psycho Clown en la Triplemanía del 2017, ¿y qué tiene? Muchos lo critican porque creyeron que jamás iba a caer su tapa, poniéndola casi al nivel de otras iconicas como la del Santo o Blue Demon. Pero más les duele que la haya perdido en Triple A y no en la Arena México, frente a un luchador como Psycho al que más de uno sigue menospreciando.

Pues les tengo una noticia, las críticas de los fans y 'viudas' de la lucha libre a Manuel (González), como le decimos los cuates, ni le van ni le vienen, es más, en vez de criticarlo, varios luchadores deberían de aprenderle y entender que la lucha libre al final de cuentas es un negocio, porque ¿qué creen? A diferencia de varias leyendas que por amor al arte decidieron no perder la máscara e irse a la tumba con ella, pasando por problemas económicos y sobreviviendo de la venta de productos sobre mesitas afuera de pequeñas arenas una vez que las lesiones ya no los dejan trabajar o simplemente las empresas los ignoran, Dr. Wagner Jr se está dando una vida de rey, disfrutando de los sacrificios que hizo por años y asegurando no sólo su vejez, sino una vida cómoda para los hijos de sus hijos de sus hijos.

Hasta aquí muchos han de preguntarse: "¿Y tú cómo sabes, Planchitas?" Pues, les cuento, además de chismoso y vende humo, como varios me dicen, ahí humildemente llevo años como reportero y entre tantos eventos que me ha tocado cubrir está justamente la Triplemanía 25, viviendo de cerca toda la planeación del magno evento, la gira promocional que incluyó por primera vez pintar unos aviones con las máscaras de Wagner y Psycho, e incluso una concentración previa, al estilo de los boxeadores, que más bien fueron unas vocaciones de lujo en Cancún.

Es más, estuve tan cerca de este evento, que me tocó presenciar una reunión entre luchadores, directivos de Triple A y socios, en la que se felicitó a ambos gladiadores por su trabajo arriba y abajo del ring a lo largo de un año, al igual que se definieron los últimos detalles de esa lucha histórica del 26 de agosto de 2017 en la Arena Ciudad de México.

Imagínense qué tan cerca estuve de todo, que conocí el rostro de Dr. Wagner Jr antes de que perdiera su máscara, viéndolo sin ella tanto en el vuelo hacia Cancún como en un bar del Hard Rock Hotel, ahí en una esquina de la barra tomando agua mineral... les juro que era agua y no alcohol.

El trabajo estaba hecho, el Galeno del Mal estaba listo para perder su máscara, eran los últimos días con su incógnita ante el público y aunque seguro vio venir las críticas por dejar su tapa en Triple A, el dinero que iba a recibir lo valía.

¿En cuánto vendió su máscara Dr. Wagner Jr? Pues miren, una fuente muy cercana a ambos gladiadores, que en ese momento sabía todo de Triple A y le tenían confianza para confiarle información privilegiada, me aseguró que Manuelito recibió 5 millones de pesos por perder su máscara en Triplemanía 25, una cifra que coincide con lo que mencionaron Volador y Latin Lover en el podcast, aunque hay otra versión, esa de una persona cercana a Wagner, que fue más optimista o no sé si exagerada, pues me comentó que el precio que pagó Triple A por la cotizada máscara fue de 10 millones de pesos... ¿Será?

Un datito extra... la misma fuente que me mencionó la cifra de 5 mdp, agregó que además de la cuantiosa cantidad de dinero, Dr. Wagner Jr aceptó perder su máscara porque en la negociación incluyó una cláusula a futuro y esa es que cuando Psycho Clow pierda su tapa, sea frente al Hijo de Dr. Wagner Jr, para que así el Legado Wagner tome revancha.

¿Cuándo sucederá eso? Quién sabe, pero ahora entienden por qué, cuando Wagner Jr perdió la máscara, no se la entregó directamente a Psycho Clown, sino que lo hizo mediante su hijo para que ahí quedara un antecedente de que en algún momento el Hijo de Dr. Wagner Jr vengará la caída de la tapa de su padre. Tiempo al tiempo...

