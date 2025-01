Jesús Zúñiga fuera de Triple A y otras sorpresas para la Triplemanía XXXIII

Para aquellos que tiene duda sobre los planes de Triple A en este 2025, hoy les voy a adelantar algunos detalles de lo que podemos esperar próximamente.

La Caravana Estelar acostumbra desde hace un tiempo dar una conferencia de prensa para presentar su gira, algunas rivalidades y fechas de la Triplemanía y en este 2025 no será la excepción, así que les puedo adelantar, antes que nadie, que será el próximo martes 11 de febrero el día en que la AAA cite a los medios en la Arena Ciudad de México para dar pormenores de lo que se viene con la gira Alianzas.

Me pude enterar que ese día únicamente se anunciará fecha de la Triplemanía XXXIII a llevarse a cabo en la Arena Ciudad de México en el segundo semestre de 2025. ¿Esto significa que sólo habrá una Triplemanía este año? No necesariamente, pero ese día la única Triplemanía que será anunciada será la de CDMX. Ahora bien, yo les puedo confirmar de muy buena fuente que Monterrey también tendrá su Triplemanía este año, y es que hacer funciones de lucha libre para el público regio me cuentan que ha sido un negociazo para los de la Caravana Estelar, por lo que llevar su magno evento a la Sultana del Norte será una tradición que se mantendrá por varios años más. Acerca de la Triplemanía de Tijuana, que ya se ha hecho en años pasados, todavía no está confirmada y en una de esas hasta podrían cambiar de sede para llevarla a otra ciudad en donde la Triple A también tiene muchos fans.

Sobre las rivalidades, les puedo confirmar que hay dos que se van a dar sí o sí este año y que seguramente concluirán con luchas para la Triplemanía de CDMX. Una es el máscara contra máscara o disputa por el nombre entre Abismo Negro Jr y El Fiscal, luchador que se perfila para ser uno de los nuevos referentes de la compañía y en quien tienen puestas las esperanzas para que algún día alcance lo que en su momento fue su padre Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro.

La otra rivalidad cantada es Alberto 'El Patrón' contra Latin Lover, quien aunque insiste que no volverá a luchar porque ya es un gladiador retirado, les reitero lo que les adelanté desde noviembre pasado: esta lucha será el evento estelar de Triplemanía XXXIII, quizá no en un mano a mano, pero se verán las caras arriba del cuadrilátero.

Sobre el tema de la alianza con WWE, entiendo que aún no es tiempo para que Triple A acepte los acercamientos, pero tampoco le cerrará la puerta, así que será interesante escuchar lo que tenga que decir Dorian Roldán sobre este tema.

Respecto a las transmisiones por televisión: contrario a lo que muchos decían, Triple A renovó con el canal Space y varias de sus funciones serán transmitidas en vivo como en otros años; de igual forma, estarán disponibles en streaming por la plataforma Max.

Jesús Zúñiga fuera de Triple A

Y ya que estamos hablando de transmisiones, se los puedo confirmar: después de más de 30 años, Jesús Zúñiga está fuera de Triple A. Quien fuera la voz oficial de la Caravana Estelar dejará de formar parte tanto de las narraciones como de las funciones o conferencias de prensa de la compañía, en las que fungía como maestro de ceremonias. Recordar que el también locutor ahora vive en Cancún, ciudad a la que desde hace unos años se fue a vivir con su familia para comandar el proyecto de Triple A llamado Luchatitlán, que lamentablemente no resultó como se esperaba.

Los intereses de ambas partes ya no son los mismos, sin embargo, me cuentan que quedaron en buenos términos, por lo que incluso no descarten que Jesús Zúñiga aparezca en contadas fechas de Triple A, pero ya sin formar parte de la nómina de la empresa.

De momento José Manuel Guillén y Roberto Figueroa serán las voces al micrófono que narren y comenten las funciones de la Caravana Estelar, pero no se descarta que se integre alguien más, incluso puede haber presencia femenina en las transmisiones de Triple A. La empresa busca un perfil joven e innovador, por lo que para aquellos que pensaban que Leobardo Magadán puede ser una opción ahora que dejo al CMLL, siento decirles que no.

