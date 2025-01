Además del caso Anselmi, hubo otro culebrón en Cruz Azul

No sé si ustedes viven igual de encantados que yo por los culebrones que vemos en el futbol mexicano, vaya ni los mejores productores de la Fábrica de Sueños son capaces de elaborar tanto drama, tantas historias que nos tienen al filo de la butaca esperando los finales.

¿POR QUÉ DISCUTIERON EL INGE Y ALONSO?

Por supuesto, la novela que ocupa el Prime Time es la de Cruz Azul-Anselmi-Alonso y el Ingeniero Velázquez. Lo que vemos ahí es un entramado que parece no tendrá final feliz.

Lo de Martín con La Máquina parece que terminará por alargarse un poco más, pues todo el caso ya se derivó a FIFA para que sean ellos quienes decidan cuánto se tiene que pagar y quién dice la verdad, así que ahí nos toca esperar.

Mientras tanto, en el seno del Cruz Azul, donde las filas deberían estar cerradas y todos jalando para el mismo lado, pueeeeeeeeess todo indica que se están sacando los ojos.

La semana pasada, el Ingeniero Velázquez se dio cita en La Noria para hablar con los jugadores y tratar de darle paz a la institución, peroooo sin querer nos dio más tela de dónde cortar. Resulta que gracias al trabajo de Iliany Aparicio, reportera de este medio, nos dimos cuenta en unos videos que el Inge le estaba diciendo hasta de lo que se iba a morir a Iván Alonso, y aunque por un instante pensé que era porque Alonso sí había aceptado la oferta del Porto, en realidad ese no era el tema -ese parece ser un algo para después- lo que estaban discutiendo es que Alonso y Cardacio se pusieron como locos, porque no estaban de acuerdo con que Vicente Sánchez, DT interino, haya platicado directo con el ingeniero para pedirle la oportunidad; de hecho, el propio Cardacio se enfrentó en una fuerte discusión con Vicente.

Alonso reclamó que no se les dio su lugar, que Sánchez se saltó el proceso, y pues el Inge no estaba de buen humor para aguantar esos berrinchitos, por eso junto con Mathias Cardacio querían salirse del entrenamiento, entonces el Inge los paró en seco y le dijo a Alonso “tú te quedas aquí”. El que sí se terminó saliendo del entrenamiento fue Andrés Payseé, analista de rendimiento, quien estaba en el team Alonso. Ahora sí que el trío de uruguayos está sacando de sus casillas al ingeniero cuando deberían estar en la línea que su jefe les marque.

SÁNCHEZ EXIGE SU PORCENTAJE

La salida de Richard Sánchez del América es otra novela, aunque parece que esta sí está por llegar a su capítulo final, aunque no sé si el desenlace será el mejor para todos. Resulta que el señor golazos ya tiene arreglado todo con Racing, y Racing ya tiene todo arreglado con el América, pero quienes no se han arreglado son las Águilas y Richard, pues según me cuenta mi informante, quien es muy cercano a Richard, el paraguayo quiere que le den el 10 por ciento de los 4 millones de dólares en los que se fijó la transferencia, y no, no crean que lo pide de gratis, sino que está en contrato y sólo quieren que se cumpla como se debe. Además, lo quiere en una sola exhibición y casi casi antes de partir y de que se vaya a Argentina a sus nuevas tierras.

Mis fuentes del lado del futbolista me dicen que las Águilas no le quieren dar el 10 por ciento y desean que se baje un poquito de esa cifra, pero desde la cúpula de Coapa me enteré de que le dijeron que sí, pero que en pagos establecidos, situación que no le conviene a Richard porque, como se está divorciando, corre el riesgo de que en un futuro esas transferencias tengan que dividirse, si así lo dicta un juez, entre él y su expareja.

La otra es que Richard ya les dijo a los de Coapa que aunque él ya aceptó irse, tampoco tiene problema en quedarse el tiempo que sea necesario. Así que les aventó la bolita y serán los dirigentes águilas quienes tengan que decidir el futuro de Sánchez.

PACHUCA Y TOLUCA, LOS MÁS ABUSADOS

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ya me contaron que hay cinco estadios listos y dispuestos para pasar las revisiones de FIFA y ser sedes oficiales de entrenamiento para las Selecciones, pero quienes llevan mano y las cosas mucho más adelantadas, por su cercanía a la CDMX y por tener aeropuertos, son Pachuca y Toluca. Los Tuzos presumen de tener una poderosa infraestructura, mientras los Diablos una cercanía envidiable con el sur de la CDMX y una cancha que parece alfombra. Por lo pronto me cuentan que los de Hidalgo ya comenzaron las visitas a varias Selecciones para invitarlos a contratar sus espacios, sobre todo tocaron puertas en Arabia, pues nada tontos saben que allá lo que menos les importa es el dinero y pagarán lo que sea con tal de obtener muchas comodidades.

