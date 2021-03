La nueva figura

Durante varios años, el arbitraje mexicano careció de una figura, de una estrella, a los árbitros profesionales se les acabó el hambre de crecer, de trascender, de ser el ejemplo para el arbitraje nacional. Han caído en un conformismo donde sólo les interesa lo económico por lo que surgió el VAR como la nueva estrella del arbitraje mexicano.

El VAR apoya para solucionar algunas jugadas, pero no la incapacidad del árbitro, el cual queda exhibido por la falta de calidad, personalidad, carácter y recursos arbitrales.

Hoy el árbitro se volvió comodino e irresponsable, ya no quiere tomar decisiones importantes en el partido y espera a que el VAR le solucione todo, el VAR se volvió el salvador de la mediocridad y mientras la Comisión de Árbitros no exija mejoría a sus árbitros, imponga sanciones y deje de ser complaciente el arbitraje seguirá hundiéndose y para cuando quieran rescatarlo será demasiado tarde.

OMISIÓN

Me queda claro que los árbitros siguen recibiendo instrucciones en el vestidor, ya que es increíble que en la bronca al final del partido entre Necaxa contra Pachuca no se haya reportado ningún incidente en la cédula arbitral.

Hubo patadas, trompadas, empujones y nada fue reportado, bastante grave que suceda esto, pero Fernando Guerrero y su cuerpo arbitral no quisieron reportar y omitieron incidentes del partido, muy grave.

LA JORNADA

Le peor de todas, no puedes confiar y jugártela con gente como Óscar Macías, Óscar Mejía, Jorge Issac Rojas, Eduardo Galván y Yair Miranda para que lleven el peso del campeonato, por eso los malos resultados, si siguen designando a sus amigos, a los del 'cartel del pomo', a los que pagan el asado esto no va cambiar.

Dónde están los árbitros con gafete de FIFA, si no sirven hay que quitarlos y buscar nuevos talentos, pero imposible confiarles un partido a estos árbitros, creo que la Liga MX no se lo merece.

Lo del 'Cantante' es una pena, tuvo todo para buscar un Mundial y ser el mejor silbante de México, pero tendrá que conformarse con ser un árbitro local.

Su estilo lo llevó al fracaso, no puede ser que no sancione el penalti sobre Jesús Molina, casi lo fracturan y le valió. Se acomoda todo, sabe que no hay árbitros y que lo necesitan, que no lo van a sancionar por ningún motivo por eso hace lo que quiere, libertinaje total.

César Ramos ya está igual que los demás, en el Pumas ante Cruz azul, estaba de frete a la acción donde el VAR le pide revise porque hay falta y penalti, pero ya no quiere responsabilizarse, la vio claramente, pero no quiso sancionar. Qué pena que el mejor de México ya está también de comodino.

Marco A. Ortiz corrió con suerte porque ganó el Atlas, pero dejó de sancionar un penalti muy claro a favor de los locales, en el segundo tiempo camino todo el partido, como que andaba muy sobrado menospreciando el juego, sancionaba todo a control remoto.

Por favor ya no designen a Eduardo Galván y Óscar Macías, son un riesgo y en cualquier momento ocasionaran un problema que les costara su carrera y ocasionara serios problemas a la Comisión de Árbitros, no hay forma de mejorarlos y no pueden poner en peligro un partido sólo porque son amigos de los que designan, es muy arriesgado, destrozaron el América ante León y Monterrey frente al Querétaro.

Los penaltis en los partidos San Luis contra Toluca con Fernando Hernández y en Puebla ante Tigres con Óscar Mejía fueron muy bien sancionados, porque el VAR intervino y ocasiono pérdida de tiempo en una revisión innecesaria.

Ya ven por qué comentó que el VAR es la nueva estrella del arbitraje mexicano y el árbitro ya no es la máxima autoridad en un partido, el VAR maneja los partidos a su antojo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PENAL DE CRUZ AZUL BIEN MARCADO, PERO...