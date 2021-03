Oscar Mejía no sirve para el arbitraje

¿Hasta cuándo se darán cuenta que Óscar Mejía NO sirve para el arbitraje?. Por favor, no arriesguen los partidos, no tiene la menor idea de conducción, control del partido y lo peor, no sabe arbitrar.

Lo del balón a tierra del minuto 15 fue totalmente antirreglamentario, qué vergüenza que los árbitros se equivoquen en el reglamento, dos penales bien con ayuda del VAR pero al minuto 29 hay un penal clarísimo a favor de Santos que no sancionó y creo que tenía que ir a revisar, inexplicablemente no fue, influye totalmente en el marcador del partido.

El penal que inventó al final, afortunadamente lo corrigen pero se le veía desesperado por compensar el que no sancionó.

