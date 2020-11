Tuve la oportunidad de revisar el video donde Arturo Brizio hace su análisis de la jornada, sorpresa me llevé cuando analizó las jugadas de Chivas 3-1 Monterrey y Tigres 1-1 Atlas, no entendí nada, porque no comentó si sus árbitros se equivocaron o no.

En la jugada de Chivas menciona que como pasaron varios segundos (8) y dos pases para gol, el protocolo del VAR impide regresar a la jugada del fuera de juego y que por eso el gol era validado.

Quiero recordar una jugada similar en la Final de Vuelta del América contra Monterrey del Apertura 2019, donde se suscita una acción similar, un jugador de América toca el balón con la mano, pasaron 18 segundo y 7 pases antes de que Renato Ibarra lograra el gol, César Ramos fue al VAR e invalidó el gol, cacarearon que había sido una buena decisión y ahora la cambian, no entendí, entonces es cuando les conviene y tratan de tapar la gran cantidad de polémica y crítica que se suscitó.

Otra acción similar fue la del partido Argentina ante Paraguay, donde anulan el gol de Lionel Messi, existe falta en mediacancha que no sanciona el árbitro, antes de que Messi lograra el gol pasaron 18 segundos y 7 toques de balón por diferentes jugadores, el árbitro revisa en el VAR y anula el gol, entonces quién está mal, el protocolo del VAR o la Conmebol, porque el análisis que realizó de dicha jugada fue que hicieron bien en anular el gol.

No entiendo por qué Arturo trata de defender lo indefendible, le cayó una fuerte crítica por su análisis y perdió mucha credibilidad ,porque fue notorio que se equivocaron al validar el gol de Chivas.

La acción de Tigres menciona que no había una toma contundente para validar el gol, la toma que tenía el VAR es la misma que vimos en el partido y es contundente que no existe fuera de juego, nuevamente defendiendo el error, por eso el Tuca Ferreti arremetió contra Brizo y la Comisión de Árbitros, que era tan difícil reconocer que se equivocaron, creo que hubiera quedado mejor.

LA CLOACA

No es la primera vez que los árbitros de todo el país le sacan sus trapitos a los designadores de Tercera y Segunda División, hablan de pagos por designación al señor Santana, quien se ha vuelto un terrorista en esas categorías, juegan con la carrera de los árbitros y los excesos, prepotencia y abusos son más que notorios.

Arturo, querías pruebas de lo que hacen a tus espaldas esta gente, pues ya salieron, ahora tu obligación es correrlos porque si los sigues manteniendo en la Comisión acabarán con el futuro de muchos árbitros, recordar también que este señor obligaba a los árbitros a tomar clases de inglés con su esposa cobrando una mensualidad de mil pesos por cada uno, o sea, ingresaban 25 mil pesos mensuales a su cartera, los obligaba a tomar dichas clases y al que no asistía y no pagaba los mandaba a la banca, vaya fichita.

DESIGNACIONES

Si estamos aterrados con la gran cantidad de designaciones que reciben los 'hijos' de Mauricio Morales y Antonio López Chávez, me quedé sorprendido con el número que tiene el señor Guillermo Pacheco de Sonora, del 31 de julio al 17 de noviembre este angelito ha recibido 25 en Liga MX y Expansión.

Por este tipo de situaciones, el arbitraje a nivel nacional está inconforme, no son parejos con todos y sólo un grupo son los beneficiados, hay un gran número de árbitros que desperdician y muchos terminarán por retirarse del arbitraje profesional, existe mucho talento, pero mal aprovechado, ojalá y vengan los cambios de algunos miembros de la Comisión de Árbitros, porque de lo contrario los que están acabarán muy pronto con el arbitraje.