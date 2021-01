Ya lo perdimos

Dónde quedó aquel árbitro que fue el prototipo del arbitraje mexicano, el líder, la educación arbitral que recibió y sus cimientos como nazareno. Arturo Brizio cambió en el momento menos indicado como presidente de la Comisión de Árbitros, justificó todo lo que Adalid Maganda hizo en el partido, si fue tan exacto o tan bueno, por qué no lo repitió, por qué lo borró en la segunda Jornada, ya basta de ese proteccionismo que sólo está perjudicando a los árbitros, los está volviendo conformistas e irresponsables. Como saben que en el análisis semanal los defienden, no les interesa mejorar.

Ya basta de mentiras, que tenemos el mejor VAR del mundo, que el arbitraje mexicano está entre los mejores cinco del mundo, que la Liguilla pasada fue una de las mejores, ya ni sus árbitros le creen, por eso dicen que están en 'BRIZIOLANDIA'. Hay que enderezar el camino porque en pocos años el arbitraje mexicano no existirá; mi querido Arturo, estás perdiendo credibilidad.

LA JORNADA

Como fracasaron en el intento de hacer FIFA a Óscar Mejía y Eduardo Galván, y ahora le brindarán todo su apoyo a Juan Esquivel, que fue el único árbitro que repitió de la Jornada 1 de los ocho novatos que les dieron oportunidad, es del grupo de Mauricio Morales y seguramente lo surtirán de una buena cantidad de partidos.

Su arbitraje en el Cruz Azul vs Puebla con varios detalles, no expulsó a Jiménez y Gularte, tiene serios problemas de conducción y no sabe ubicarse, corre mucho, pero no tiene la menor idea de técnica arbitral, no dudo que pueda mejorar, pero hay que trabajar mucho, espero no repitan y crean que dándole muchos partidos va aprender.

Algo pasa con César Ramos que está lejos de su nivel que lo llevó al Mundial, bueno hasta 'coyotea' en los partidos, en el minuto cuatro le da la espalda al balón y no se da cuenta que Toluca reanuda perfectamente en un TIRO LIBRE, como no vio nada, detiene el partido y argumenta que los jugadores de Chivas no estaban a distancia, totalmente antirreglamentario, su arbitraje de la 'Deportiva Puerta 5'.

Uno que tiene su propio reglamento, expulsa y amonesta cuando quiere y hace lo que quiere es Fernando Guerrero, como sabe que la caballada está flaca y lo necesitan, le vale; sujetan jugadores o cometen falta cortando avance y no amonesta, Nauhuel fintó en tres ocasiones arrojarle el balón en la cara a un adversario y sancionó a favor de Tigres, pero quien se llevó una buena regañada fue el jugador de Santos, miedo o respeto.

Eduardo Galván con cuatro años en Ascenso y siete en Liga MX fueron pérdida de tiempo, 42 faltas en su partido situación que no sabe controlar, un penal inexistente a favor de Juárez y la conducción de muy bajo nivel. Por favor ya dejen fuera las designaciones por compromisos personales y que arbitren los mejores.

Otro que arbitra porque le deben favores es Isaac Rojas, ya no expongan un partido designándolo, muchas ocasiones ha demostrado que no nació para el arbitraje. Lo que no entiendo es que a su llegada Arturo Brizio le quitó el gafete de FIFA, pero es de los que más arbitra en un torneo.

Diego Montaño pensé que tendría un futuro prometedor, pero no quiere, su arbitraje lejos de un buen nivel y sin buenos detalles arbitrales, está convertido en una 'saca partido' y pita faltas, ojalá y lo recuperen porque vale la pena, pero también depende mucho de él querer mejorar; si se conforma con recibir su partidito cada semana, equivocó el camino.

Por último tengo que comentar la última charla virtual con Quetzalli Alvarado y Mauricio Morales instructores de la Comisión de Árbitros, donde lo más destacado fue su lenguaje de barrio, corriente y grotesco, donde las groserías estuvieron a la orden del día y la instrucción fue nula, así cómo quieren mejorar. Arturo, cómo pudiste dejar en manos de este par la capacitación de los árbitros del país.

