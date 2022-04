¿Qué le espera a la Liga MX?

Ya no sé por dónde empezar, pero sí quiero dejar claro que escribir y analizar el arbitraje no me trae ningún beneficio personal y de ninguna índole, no gano ni más ni menos, pero sí me gustaría que algún día se dieran cuenta de que lo que hacemos es tratar de aportar para mejorar, hay tantas cosas en las cuales hay que trabajar para crecer, pero su ego los pierde, el arbitraje mexicano está resquebrajado, nadie ve por el bien grupal, sólo les interesa la parte económica y lo único que hacen es hundir el arbitraje, anteponiendo el nepotismo, solo así entendemos las designaciones que en estas últimas jornadas hubo.

Tienen que darse cuenta de que el arbitraje padece un mal llamado 'VALEMADRISMO' por parte de los miembros de la Comisión, y otro que se llama 'IRRESPONSABILIDAD' por parte de los árbitros. Si no trabajan en conjunto, veo muy cerca el fracaso de la Comisión y de muchos árbitros.

LA JORNADA

Uno de los padecimientos del arbitraje es la interpretación de las reglas de juego al calificar las faltas, incluso la devaluación de las tarjetas, motivo por el cual los novatos se llenan de ellas.

Ismael López en el Puebla vs Necaxa mostró ocho amonestaciones con tan sólo 23 faltas, en el Cruz Azul vs San Luis, Jesús López mostró también ocho con sólo 19 faltas, en este juego vi la peor exhibición de cómo un árbitro soporta toda clase de protestas, se aguantó todo, lo jalaron, le gritaron y no expulsó a nadie, Antuna fue golpeado severamente y no hizo nada, pero eso sí, al final del partido pidiendo playera a los jugadores.

El tema de Fernando Hernández ya es repetitivo, pensó que estaba en un partido de la Deportiva puerta 5 y no en el Tigres vs América. Qué tristeza ver cómo lo regañan, a Gignac lo cargó todo el partido y lo amonestó hasta el 88', que dé gracias que ganó América, porque si hubiera influido en el marcador el gol anulado, vaya escándalo que se hubiera suscitado.

Nahuel se lo comió y se hizo lo que el portero de Tigres quiso, queda claro que hay árbitros que no están para este tipo de partidos, ocho tarjetas que no sirvieron de nada, faltándole una roja sobre el Diente López, y pensar que lo veremos en la Liguilla, pero eso es lo que hay para la LIGA MX, aguántense.

Con Marco A. Ortiz, que está de soberbio y perdonavidas y quien tiene todo para ser el mejor de México, pero no quiere. Aplica su propio reglamento y jugadores que tenía que expulsar se quedaron en la cancha, el primero fue Aguerre quien da una patada por detrás, además de que la acción del portero no es buscar el balón, va directamente por Manotas, lo que reglamentariamente es expulsión, también la patada por detrás sobre el 'Burrito' Hernández, por parte Ruiz es expulsión y la dejó en amarilla, el partido fue muy ríspido, mostrando ocho tarjetas y sancionando 25 faltas.

Óscar Macías, lo de Freire es de risa, codazo y amonestación, a pesar de ir al VAR no toman la decisión correcta, y reitero mi opinión de él, no sabe arbitrar, su técnica arbitral es pésima porque estorba.

El Cantante, dos penaltis que el VAR tuvo que intervenir, en el primero sobre Quiñones en su mímica corporal indica que es choque entre ambos jugadores, en el segundo dice que hay mano, pero no sancionable, la vio mal, la calificación de faltas es pésima, pero tiene mucha suerte.

¿Cómo estará la cosa que los que salieron bien librados fueron Santander y Adonai Escobedo? Y César Ramos no fue designado por su mal trabajo en la jornada pasada, según dicen, estará en el América vs Cruz Azul. Se atreverán a dejarlo o la Liga pedirá que lo quiten como en la jornada pasada.

