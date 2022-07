sigue-la-mata-dando

Pensé que Benito Archundia a su llegada a la Comisión de Árbitros daría un golpe de autoridad y correría el nido de ratas que dirigían con el presidente anterior el arbitraje, pero lamentablemente esto no fue así y todavía siguen ahí haciendo de las suyas.

Hago este comentario porque no es posible que los parentescos, amiguismo y grupos sigan mandando en las designaciones, por ejemplo, el hijo de Mauricio Morales, que no arbitra Liga MX por malo, le dieron dos designaciones la jornada pasada, uno de VAR y otro de cuarto árbitro, el ahijado de Archundia e hijo de un comisionado, el jovencito Antonio López, quien destrozó el UdeG-Alebrijes, lo designaron en el VAR, tendrá la capacidad para este puesto porque como árbitro no sirve.

Puedo seguir dando ejemplos, pero queda claro que le están ganando la partida a Benito y la Comisión la siguen manejando los comisionados que heredó, y de no correrlos serán el grupo de choque para que el actual presidente pueda hacer algo dentro de la Comisión, esperemos que haga algo porque las malas lenguas dicen que no le permitirán hacer cambios y que sólo servirá como un adorno ahí.

Otra información que recibí y que me tiene aterrado es la forma en que hacen las visorias en la Liga de Expansión MX. Resulta que los designados como visores las realizan vía TV, sentados en su casa disfrutando de una buena chela y su torta de jamón, así cómo quieren que mejoren los árbitros, esa no es la forma de hacer una visoria y de calificar el trabajo de un árbitro, pero el dato más impactante es que estos llamados visores cobran por ese servicio, no sean sinvergüenzas no hagan eso, juegan con la carrera de los árbitros y cobran por un servicio que no sirve para nada.

LA JORNADA

Cuando designan un arbitrio por capricho a pesar de hacer un pésimo trabajo en la primera fecha, los resultados son fatales, este es el caso de Fernando Hernández que destrozo el Toluca vs Atlas, siendo severamente perjudicado el equipo atlista, el segundo gol de los locales viene precedido de una falta sobre Abella, que a pesar de ir al VAR no la sancionó, en el 81' hay un claro penalti que comete Mosquera que no fue sancionado, agregar la pobre conducción y control del partido, no sean necios, exponen a Fernando y un día va a cometer errores que pondrán en peligro su permanencia en el arbitraje.

Cesarín Ramos no levanta y qué tristeza que a cinco meses del Mundial sigue con bajo nivel. Al 7' no se atrevió a expulsar a Torres, de Santos, cuando le dio fuerte a Cortizo, afortunadamente no lo lesionó, el penalti que sancionó es claro ejemplo de su bajo nivel, inventa faltas a pesar de estar a unos pasos de la jugada, el VAR lo sacó de la barranca.

A Jesús López lo mandaron muy irresponsablemente al León vs UNAM, no sabe arbitrar y no tiene recursos arbitrales y herramientas para dirigir en Liga MX, ubicación, lectura de partido, autoridad, calificación de faltas y control están en cero, sé que lo apoya Cesarín Ramos y por eso lo designaron, pero no hay forma de hacerlo árbitro, está para dirigir Sub 20, femeniles o infantiles, está lejos del nivel que necesita la máxima categoría en México.

Vergonzoso ver el trabajo de Adonai Escobedo, la expulsión de Córdoba inexistente, pésima calificación de la jugada, lamentable ver cómo Gignac les dijo de todo al central y cuarto árbitro, hasta cuándo veremos un silbante que se faje bien los pantalones y no permita que los exhiban, triste ver al cuarto árbitro, Vicente Reynoso, también familiar de un comisionado, cómo encara a los jugadores y se burla de ellos, por eso Gignac se le fue encima.

Buen retorno de Marco Antonio Ortiz para dirigir el Monterrey vs América, por mucho el mejor de México en este momento, otros que la libraron fueron Óscar Macias y Víctor Cáceres con sus buenos trabajos, el 'Cantante' Guerrero haciendo de las suyas y Óscar Mejía del montón.

