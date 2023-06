Pues me arranco con el relajo que se traen en Doña Fede, donde hacen lo que quieren y siguen pisoteando los reglamentos y estatutos de lo que un día fue una institución ejemplar, pero que hoy está sometida a los intereses de unos cuántos.

Después de la reunión de Liga MX, te conté que los dueños del máximo circuito habían decidido por sus calzones que 'La Bomba' Rodríguez ya actuara como Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, a pesar de que en papeles de la propia FMF se establece que la ‘Primera División’ sólo tiene la mitad de votos para nombrar al preciso. ¡La mitad! El resto de sufragios le pertenece a Expansión, Segunda, Tercera y Amateur. Pero les valió un cacahuate, como siempre se hace lo que dicen los de arriba y el resto, como dice el Penta, "ajo y agua".

Pues casi un mes después, apenas ayer realizaron la verdadera Asamblea General extraordinaria de la FMF, donde ahora sí votaron todos por el cambio en la estructura. Pero claro, esto es un mero dulce a los dirigentes de las otras ramas. Para que te des una idea, en Liga MX estarán registrados unos 500 futbolistas, mientras que en el resto de divisiones alcanzan casi 250 mil jugadores. Pero acá los que mandan son los que tienen más dinero.

¿Y qué crees? Pues que anunciaron ooootra reestructura en Doña Fede. Una más. Ahora, 'La Bomba' Rodríguez será un Alto Comisionado e Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo, estará a cargo de Comisiones como la de Arbitraje, con la que se quiere dar más atole con el dedo al decir que "ahora será más independiente" por quitárselas al Secretario Riestra, cuando en realidad sólo es un cambio de manos, pues sigue respondiendo a la misma Femexfut. ¿Cuál independencia?

Otra joyita es que anuncian con bombo y platillo que la Liga Femenil se suma al Comité Ejecutivo de la FMF, con "voz y voto", pero justo acabamos de ser testigos que el resto de integrantes que tienen el derecho a opinar y decidir se los pasan por el arco del triunfo, ninguno tuvo ni voz ni voto en estos cambios, sólo los dueños de Liga MX. Ahora la Femenil va a votar, ¿no? ¿A quién quieren engañar?

MUCHOS MÁS JEFES AHORA

Y para no cambiar de chip con los cambios y recambios en la estructura "por el bien del futbol mexicano", ahí te va lo que viene con nuestra fantástica Selección si fracasa en el verano peligroso que está por enfrentar.

De entrada, recordarte que ahora se le agregan dos pisos más al organigrama tricolor, que ahora es más vertical, más jerárquico: Cocca es el técnico; arriba está Davino, el director deportivo; arriba está Ares de Parga, el director de la Comisión de Selecciones; arriba ahora está de regreso Sisniega como Presidente Ejecutivo de la FMF; y arriba, como punta del paraguas, está Rodríguez como Alto Comisionado. Entre tantos jefes, ¿quién crees que decida el futuro del entrenador si fracasa este verano? Nadie lo sabe, pero podemos desenredarlo.

De entrada contarte que al interior de la Selección Mexicana ya hay jugadores que se están cansando de las formas de Cocca, a pesar de que el ciclo aún ni calienta. Y no sólo son los manoseados en los amistosos que le pagaron a TV Azteca en Mazatlán y a SUM en San Diego y que sirvieron para llenar la tribuna, sino que también hay otros pilares que no comulgan con el entrenador actual. Hay mucha tensión dentro.

NO TEMBLARÁ LA MANO

Ahora sí, ¿y si México no gana ni Nations ni Oro? Primero, desde la cabeza de Doña Fede, es decir, La Bomba, ya puso claro que no se tentarán el corazón si fallan en las dos. Si se pierde ante EU el jueves, tienen Copa Oro para enmendar el error, y más al confirmar que los vecinos del Norte van con el 'equipo B'. Pero si también la riegan en el 'Moletour dorado' y no alzan el título, pues de una vez te cuento que están preparados a cortar cabezas.

La evaluación no es sólo para Cocca, pues me acaban de contar que Duilio Davino no tiene contrato a largo plazo, sino es por este semestre, para revisar cómo le va al Tri con Nations y Copa Mole-Oro, así como lo lees. Y de Ares de Parga, ya dijo Sisniega que lo quieren empoderar, pero también mi amigo exPumas y Gallos estará en la mesa de análisis, aunque con mayor tolerancia.

NO PAGA, PERO SUBE RATING

Y ya de salida, te cuento otra de mis compas de Fax Sparts, que están buscando cómo salir de la bronca de los pagos a sus clubes en la Liga Meme X, al grado de estar viendo quién le quiere entrar con lana para salvar el negocio. Pero la de hoy es positiva.

Revisando los ratings, me encontré que el canal azul de deportes fue el mandón del cable la semana antepasada, y no sólo de su categoría, ¡sino de todo el sistema de cable!

Es decir, Fox Sports colocó cinco eventos como los más vistos en tele restringida esa semana: la Final de Vuelta entre León y LAFC generó 2.1 millones de televidentes. Le siguieron en audiencia, en orden: la Ida de la Final Femenil Pachuca-América; la Ida de la Conca; la edición del 4 de junio de La Última Palabra y la Vuelta del Rayadas-Pachuca. Una buena noticia en medio de su problema para saldar las millonadas exorbitantes que paga a los clubes en Liga Meme X.

