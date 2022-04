Chicharito no ha tenido la mínima intención de llamar al Tata

CHÍCHARO YA NO QUIERE

Cómo me dan pena todos estos que piden a gritos la vuelta de Javier Hernández a la Selección Mexicana. Y es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es muy sencillo: el único que tiene la llave para abrir la puerta del Tri es el propio Chícharo, pero no la quiere ocupar, ya no le interesa.

La única diferencia con Vela es que Carlos fue honesto con la opinión pública al decirlo, mientras el delantero del Galaxy aún juega con sus frases dándole atole con el dedo a los ilusos que exigen su llamado. Así de claro.

Hernández no ha tenido la mínima intención de llamar al 'Tata' para disculparse por su comportamiento de diva en el pasado. Nunca. Una llamada habría bastado para arreglar el problema, pero para Javier no lo vale.

Es más, qué pronto se les olvidó a sus defensores que justo cuando jugaba México contra Estados Unidos, el partido más importante de la Eliminatoria, al mismo tiempo el Chícharo estaba dándole duro al Call of Duty: Warzone.

El partido del Tri le valió un pepino a Hernández, montó su streaming y se estaba divirtiendo de lo lindo. ¿Así o con manzanas? ¿De verdad se van a seguir rasgando las vestiduras las viudas de Hernández o ya entendieron que le vale la Selección? Ridículos.

SE PERDIERON DEL MEJOR REFUERZO

Ya metido en temas de quejosos, no sabes cómo andan en el Nido cada vez que ven o escuchan la carretada de elogios a Uriel Antuna, que estuvo a nada de ser Águila. Lo único que el 'Brujo' necesitaba para estallar su potencial como lo hace en Cruz Azul y Selección era un cambio de aires, un 'reset' de todo lo que lo asediaba en Guadalajara. Nada más. Ayer se lo confirmó a mis compas de Fax Sparts.

La negociación de América y Chivas para lograr el intercambio por Córdova sí iba viento en popa, a pesar de que el 'Brujo' también aseguró ayer que no sabía nada.

Lo único que le faltaba a Antuna para firmar era que le garantizaran minutos de juego, pues en Coapa aún buscaban a un volante extranjero y no sabían si pelearía la posición por costado derecho.

Y llegó el tsunami de críticas. Los trolls americanistas se montaron con su #AntunaNoFirmes en redes sociales, frenaron el trato y luego lo reventaron. Es más, para 'Sebas' también era benéfico, pues era lógico que tendría más minutos que los que suma en Tigres.

Al final, las Águilas se perdieron a uno de los jugadores del momento en Liga MX y Selección, y todo por los genios que escriben con el estómago en redes sociales, a los que no les llega el agua al tinaco. Una pena.

EL IMPULSO DE MAMÁ

Ya lo escribí tras el partido de Necaxa, pero vale la pena recordar la calidad de unión que se vive hoy en el Nido y que quedó de patente con el trato al 'Tano' Ortiz, quien sufrió la pérdida de su señora madre la semana pasada y que decidió quedarse, como adelanté en la columna anterior.

La idea inicial era dejar a al frente por unos días a Raúl Rodrigo Lara, pero el técnico sudamericano aguantó y su equipo le respondió, festejaron el gol con él y, al final del juego, le dedicaron el triunfo y le mandaron un mensaje que hizo rodar las de cocodrilo: "Tu mamá te impulsó a estar aquí, a ser técnico del América". Vaya contraste que se vive en el vestidor por la cercanía, que brillaba por su ausencia con Solari.

PLEITO EN EL INFIERNO

El único que ha mostrado que tiene los pantalones bien puestos en la capital mundial del chorizo es Nacho Ambriz, con todo y la crítica. Acá está tu Franco de confianza para poner los chismes en orden y contarte lo que sucede.

La semana pasada ya cepilló a extranjeros incómodos de la convocatoria: Samudio, Rigonatto y a Vanegas (incluso a Canelo lo sentó), que vieron notablemente molestos en la tribuna escarlata cómo ganaban los Diablos al Puebla sin su ayuda.

Eso sí, Nacho los había dejado entrenar con el primer equipo los días previos, pero no en los interescuadras, en los que ni como suplentes los contempló. Acomodó la estrategia con línea de cinco con lo que tenía y así ganó.

Pues resulta que ya ayer, Ambriz aceptó meterlos en la práctica. Con la calentura aún a flor de piel, resulta que Vanegas, el último jugador que ha logrado colocar Uriel Pérez en Toluca, comenzó a reclamar airadamente a uno de los profes que la hizo de árbitro, fue subiendo de tono hasta que lo insultó.

De inmediato entró Nacho, le recordó que el respeto se gana en la cancha y no con reclamos. Al colombiano se le cruzaron los cables, lo encaró, le aseguró que se lo estaba ganando ¡y para las pulgas de Ambriz! estuvieron a nada de agarrarse a trompadas, los tuvieron que separar. Hay que recordar que al sudamericano ya lo había exhibido un juego anterior al sacarlo de cambio antes del descanso.

Ahora se delibera en Toluca qué hacer con Vanegas, si lo separan definitivamente o qué castigo le imponen. El problema es que ni Suinaga ni Sinha se atreven aún a sancionar a los extranjeros, lo que Ambriz sí ha hecho desde su rango de acción como técnico.

A RÍO REVUELTO

Y para no dejar, quien está encantado con lo que sucede en los Diablos es Israel López, entrenador de juveniles en el Infierno, pues no para de pedirle a los jugadores que 'aguanten' el temporal, pues asegura que está apuntado para ser el siguiente timonel de los escarlatas en cuanto cepillen a Nacho Ambriz. Algo como lo que el Toshiro buscó en Pumas con Lillini, pero que nunca se le hizo.

