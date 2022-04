Grupo del Tri en el Mundial no preocupó al Tata

SIN PREOCUPARSE

Aunque el Tata hizo mutis pública sobre lo que opina del sorteo que le tocó al Tri, tu Franco de confianza anda de metiche hoy para destapar la reacción del timonel de México, en especial por enfrentar a sus compatriotas en Qatar.

Primero, me cuentan que el grupo que le tocó no altera la esperanza de Martino por cumplir con un Mundial ‘trascendente’ para nuestra Selección. No se alteró.

Y segundo, encarar a la Albiceleste no le quita el sueño al cuerpo técnico, ‘no espanta’, es más, incluso hay aires de indiferencia, pues lo importante no es el rival, sino hacer que México logre un papel histórico. Veamos.

