Chivas, en austeridad

Mis queridos francolivers se está poniendo bueno el final del torneo con una Máquina que parece descarrilarse, perooooo yo no estoy acá para ser analista deportivo, eso se los dejo a Los Informantes, yo acá vengo para contarles lo más relevante del futbol.

GUADALAJARA EN AUSTERIDAD

Y para empezar están las Chivas, esas que ya hasta pena ajena dan, y es que para el siguiente torneo, ese donde necesitan sacarse la espinita no habrá bombazos.

Con la posibilidad de sumar a Óscar García a la dirección técnica del Guadalajara, la directiva de Chivas está apostando a un técnico que le guste trabajar con jóvenes, además de que sea ganador de perfil bajo, esto después de la mala experiencia con Fernando Hierro como directivo y Fernando Gago en el banquillo.

Por lo que Óscar García sería un elemento ideal, pues no pediría refuerzos bomba, tal y como lo hubiesen solicitado otros candidatos con experiencia en el futbol mexicano, por lo que la directiva tiene claro que entre más alejado de la Liga MX, mejor, esto debido a que no tienen en mente fichar elementos de renombre y buscan en García un elemento que trabaje con lo que se tiene, aunado a prospectos destacados que obtuvieron el título con el Tapatío, por lo que si usted le va a las Chivas y esperaba bombazos, mejor espere sentado.

NI LA CASA DE LOS FAMOSOS LOS SALVA

Y lamentablemente siguiendo con malas noticias, mis orejas de la telera me contaron que se viene un recorte muy fuerte en la Fábrica de Sueños; y por supuesto que son esas noticias que a nadie le gusta dar. Pero resulta que se la han visto negras en Televisa en todo el año (sumándole que Azcárraga tuvo que dejar temporalmente el puesto por una investigación del FBI), los buenos números de la Casa de los Famosos no fueron suficientes así que la orden es hacer un recorte del 25 por ciento, en el recorte se irá todo lo que no deje rendimientos, como en su momento pasó con el beisbol. Así que se viene duro para los compañeros de la industria pues la orden es empezar enero sin ese 25 por ciento.

¿EL FONDO ESTÁ FIRMADO?

Y se nos viene diciembre y con el último mes del año también llega la famosa junta de dueños donde se supone se definirá el futuro del futbol mexicano por los próximos 10 años, y me cuentan por ahí que el fondo de inversión, ese que tanto se ha cacareado y que dejará ganancias millonarias a los directivos de la FMF ya está firmado o casi firmado; y aunque la información me llega por una muuuuuyyy buena fuente, tengo que aceptar que mi pecho está lleno de dudas, sobre todo porque desde Grupo Pachuca no están convencidos con el proyecto. Pero bueno, faltan pocos días para que nos enteremos si las arcas del futbol mexicano se llenan automáticamente.

