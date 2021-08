Cruz Azul dejó pasar gran oferta de Getafe por Luis Romo

SE DUERMEN EN LA NORIA

Después de que les aventé el ramo de flores completo, ahora tengo que exhibir que se me están quedando en la hamaca en Cruz Azul. Hay muchos pendientes y jugadores importantes están por irse si no despierta mi Álvaro Dávila y sus muchachos.

Empiezo con lo que te adelantó mi padawan Armando Melgar, que Orbelín ya tiene arreglo con el Celta. Se nos va en diciembre y no hay poder humano que lo mantenga en La Noria. La directiva celeste se durmió todo el semestre pasado, nunca le mandó propuesta a su representante, Mario Villarreal, para retenerlo y cuando le fueron a buscar opciones en Europa, el club de Vigo le puso ganas y lo logró amarrar ya desde la semana pasada. Está todo planchado. Esa paloma se le va viva al campeón.

NUEVO PROMOTOR FAVORITO TRAE RELEVO

Ahora, ante esta salida de Orbe, Cruz Azul aceptó como relevo al venezolano Rómulo Otero, de quien me hablaron buenas cosas y que ya había sido buscado por otros clubes mexicanos. El exvolante del Atlético Mineiro brasileño llega a La Noria gracias al contacto del nuevo representante de cabecera celeste: Brian Costa, quien fuera el agente preferido de Dávila y Héctor Lara cuando dirigían los destinos del Morelia.

El promotor brasileño ya había fallado en llevar a La Máquina a jugadores como el defensa Kanú, del Botafogo, o al español Pol García, quien terminó en Ciudad Juárez. Ahora será interesante ver qué hace Juan Reynoso con Otero y Pineda en lo que resta de torneo, luego de que el mexicano trae ritmo sensacional de Selección y La Máquina no arrancó encendida el torneo. ¿Orbe comerá banca y le dará más acción al relevo venezolano, o aprovechará al Maguito hasta que se marche en diciembre? ¿Tú qué dices? Se va a poner sabroso el tema.

DEJARON PASAR LA VENTA BUENA

El más importante de los pendientes del campeón es el mejor jugador del torneo anterior de Liga Em Ex, que brilló con el Tri en los amistosos previos a Copa Oro y es vital en la Olímpica que aún busca medalla en Tokio: Luis Romo.

Ya sabes que le queda aún año y medio de contrato, que se acaba justo para el Mundial de Qatar 2022, pero Cruz Azul se está durmiendo para ejecutar las dos opciones que le conviene a todos: venta a Europa o retenerlo. Se puede quedar como el perro de las dos tortas. Me explico.

La opción real que llegó a La Noria fue la del Getafe, pero La Máquina la dejó pasar increíblemente. La propuesta era inmejorable: préstamo para que viajara ya este verano a Madrid con una opción a compra sujeta a objetivos que eran facilísimos de cumplir; el monto ofrecido es casi lo que hoy cuesta Romo. Así como lo lees: Luis tiene cláusula de salida por 10 melones de los gringos ¡y los Azulones les ofrecieron 7! Además de lo que les iban a pagar por la simple cesión. Mejor negocio no encontrarán ahorita. Encima con las ganas que tiene el mexicano por el sueño europeo.

Me cuentan que Míchel está cautivado por el nivel que trae Romo y le pidió a la directiva del ‘Geta’ hacer lo necesario para ficharlo. Así lo entendieron, mandaron la oferta hace un buen rato, pero en Cruz Azul no respondieron. Lo increíble del caso es que tampoco se han acercado con Luis para buscar extender el contrato. Parece que quieren que en un año se les vaya gratis.

TIENEN AL PERUANO EN SALA DE ESPERA

El otro caso que aún no resuelve la directiva cementera es el de Yoshimar Yotún, quien se ausentó en las primeras dos jornadas de Liga MX por la Copa América y las vacaciones que le dio su compatriota Reynoso, de las que regresó ayer.

El peruano también se le puede ir gratis a La Máquina, porque como Orbe, acaba contrato en diciembre; sin embargo, me cuentan que las charlas han sido ‘más amigables’. Yoshi tiene gran cartel en la MLS, donde encontrará un lugar seguro, además está el interés europeo que despertó su participación de Copa América. Ojalá que en esta no se tarde Cruz Azul, porque también fue clave en el título.

SE QUEDA GUÍA DE CANTERA ROJIBLANCA

Ya que estamos con las renovaciones, me contaron que la directiva de Chivas que encabeza mi Richie Peláez está contenta con el proyecto juvenil al que le está dando juego Vuce, pero también porque están por amarrar a uno de los veteranos que le da esa solidez necesaria para los más chavos, me refiero a Chuy Molina.

En Verde Valle están satisfechos porque van viento en popa las pláticas con el Linebacker, al que se le acaba contrato en diciembre, y todo indica que se mantendrá en el Rebaño al menos otro año más. Me dicen que esperemos noticias la próxima semana.

RENATO NO SALE TODAVÍA

Y por no dejar, aquel rumor de que Renato se podía ir a Ciudad Juárez, descártalo. Es cierto que hubo comunicación entre los clubes en algún momento para transferir a Ibarra, pero nunca llegó a oferta y hoy Bravos busca un delantero ante la baja de Lezcano, mientras América sigue esperanzado en registrarlo en lugar de Benedetti.

Quien no ha estado en los último entrenamientos de las Águilas es Castillo, quien sigue decaído por no ser contemplado y físicamente ya está muy bien. Pues me contaron que de Chile ya le han mandado ofertas, pero tienen una pesada condición: tiene que bajar considerablemente su sueldo, cosa que luce complicada.

SIGUE A LA OREJONA DESDE EL MICRÓFONO

Por cierto, para los que creían que ya no iban a escuchar a Marion Reimers narrando y analizando los partidos de La Shempions, porque Fox Sports perdió los derechos de transmisión, les avisó que se equivocan, pues la conductora se mueve con La Orejona en México.

La Reimers se va con Warner, que pasará el torneo europeo en el nuevo canal TNT Sports, gracias a su relación con el productor chileno César Norambuena, quien organiza el proyecto y que trabajó varios años en Fox Sports; además, ya se llevó a otros productores del canal azul y le seguirá con más talento. Me cuentan que Marion optó por dejar de narrar la Liga Femenil con tal de ser la primera mujer en México en narrar una Final de Champions.

También me dijeron que en Fox Sports están extrañados de que los dejará, después que apostaron todo para que Marion se convirtiera en la cara del canal, pues además de Champions, tenía ‘Radio’ y era la conductora de ‘Central Fox’; en especial Ernesto López, el jefe que la defendió a capa y espada en los momentos de mayor tensión con sus compañeros, que fueron varios.

