¿Cuánto gastó ahora Cruz Azul?

¿Cómo te fue de fiestas navideñas? Yo apenas estoy recobrando la cordura, entrándole al recalentado con ganas. Muchas felicidades, mi querido Francolieber. Y como es época de buenos deseos, de ser positivos, ahora me arranco con lo bien que está trabajando Cruz Azul y la transformación que hacen con la nueva gestión deportiva.

Primero te cuento que La Máquina ya tiene prácticamente cerrada la plantilla, con salidas y llegadas. Sólo contratarán si sale alguna de esas raras oportunidades de un mexicano con las ‘tres b’, bueno, bonito y barato, o que llegue otra irresistible oferta por un foráneo y tengan que reemplazarlo; pero a tres semanas del arranque del nuevo torneo, Cruz Azul al fin está completo.

Y eso no es lo destacado de esta temporada de refuerzos, sino la calidad de negociaciones que han logrado; para que compares, el ejemplo de la época de Billy Álvarez y Ricardo Peláez, que en su primer periodo de fichajes se llegaron a gastar 55 melones de los gringos, y en esta ventana, con las ventas y compras, con el Toro Fernández incluido, esta nueva directiva apenas lleva en el balance de la inversión, ni más ni menos que: 18 millones de los verdes, ¡casi un tercio de aquellas locuras de despilfarro de billetes! Tremendo.

Se van Jurado y Morales, además de Castaño, Salcedo, Moisés, Cambindo, y llegaron Mier, Cándido, Fernández, Piovi y el último, Faravelli, sin dejar un boquete financiero que condiciones el futuro de La Máquina. Ahora sí, ¡vaya transformación!

NO COMPRARON POR CANTERA

Por cierto, que, sobre los refuerzos celestes, varios miembros de la prensa amiga de La Máquina se dieron vuelo a principios de la ventana de transferencias con que Heriberto Jurado ya estaba cerrado para ir de Necaxa a La Noria, y después cuando se dieron cuenta que no era así, aseguraron que no le llegaron al precio desde Cruz Azul, pero ni una ni la otra.

El club cementero sí pensó en el mediocampista, incluso Velázquez ya había dado luz verde; sin embargo, entró Iván Alonso al quite, pues frenó incluso la oferta al reconocer en el análisis que se hizo de cantera que en casa tenían con qué llenar esa plaza como suplente en lugar de gastar más, como era la antigua costumbre. Ni siquiera negociaron con los de Aguas.

Este es otro cambio clave en La Máquina: cuando le preguntaron al Tuca qué veía en los equipos juveniles, incluido aquél que llegó a la Final Sub 18 contra Rayados, Ferretti dijo que no había nada. Hoy, Alonso y su equipo han identificado al menos a 14 talentos que entrarán en un programa de desarrollo para que Anselmi los vaya colocando poco a poco. Qué diferencia.

JUEGAN CHUECO A LOS NIÑOS

Y ya de cierre, pues parece que no a todos se les pegó el espíritu navideño, en este caso, ahora en el beisbol infantil. Me contaron que el tremendo Randy Arozarena aprovechó la visita a la Ciudad de México por el reconocimiento del Premio Nacional del Deporte 2023 con mi cabecita de algodón, y para visitar a niños que están preparándose con el sueño de seguir sus pasos en los diamantes profesionales. Pues el pelotero de los Rays visitó la Liga Maya, cuyo presidente le avisó a sus vecinos de la Liga Olmeca que acercaran a algunos niños a la reja que divide a ambas para que también saludaran a Arozarena.

Formaron a los chavos para que saludaran a Randy, peeeeeero cuando el beisbolista mexicano de origen cubano ya estaba en el jardín, me cuentan que los de la Maya ya no quisieron abrir el candado para que los peloteritos de la Olmeca pudieran saludarlo como les habían prometido; papás y niños se quedaron como el chinito, ‘nomás milando’ a Arozarena que estaba a unos metros, pues por más que pidieron, ya no abrieron los vecinos. Qué gacho, dejaron vestidos y alborotados a los chavos y eso no se vale. Tache ahí a los de la Liga Maya.

