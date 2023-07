Doña Fede se burla

La nueva directiva de Doña Fede ya se mareó en un ladrillo por ganar la Copa MoleOro y lo reflejaron en un mensaje soberbio, que en lugar de invitar a sumar hacia adelante, se burló de aficionados y comunicadores que criticaron a la Selección Mexicana.

A través de las poderosas redes del Tri, los jefes de la FMF aseguraron que la crisis está superada por ganar el título de una zona en decadencia, sin rivales que tomaran en serio al torneo como EU y Canadá, a pesar de que semanas antes fueron humillados en Semis de Nations y un amplio recuento de faltantes en la lista de obligaciones de México.

Es cierto, se dio un paso, no se puede negar, es positiva esta Final, pero de eso a cantar victoria hay un trecho largo. Ya quiero ver si en la Copa América del siguiente año se ponen tan salsas enfrentando a sudamericanos y no a Haití. Y después en el Mundial. ¡Ahí queremos ver videos! No mareados por una Copa Oro chafísima.

Doña Fede ataca, pero pide paz: el mensaje lo arranca raspando a los críticos, burlándose, ironizando, aprovechándose del peso que tiene la imagen de la Selección para mofarse de quién juzgó la crisis, como Faitelson y Martinoli (curiosamente no hay nadie de Televisa). Pero acaba con un “llegó el momento de firmar una tregua y apoyar”, ¿entonces, madrazos o abrazos? La FMF avienta la piedra y esconde la mano. Se victimiza.

Después tira: “juntos nos metimos y juntos saldremos”, ¡ah, caray! Me suena a manada. La propia FMF hizo el marranero y ahora quieren embarrar a medio mundo. Y le pidieron a todos los clubes de Liga MX respaldar el mensaje en redes. Eso sí, sólo mi Tío Richie Salinas Pliego se atrevió a responderles con una carcajada.

Este será el nuevo estilo del Tri y del futbol mexicano, porque va a aplicar también a Liga MX: si no te parece, estás en contra, al estilo puro de la Televisa oficialista del siglo pasado. Así lo decidió el Alto Comisionado, La Bomba Rodríguez, con este mensaje. ¿Les funcionará? Sólo cuando ganen, porque cuando fallen, esa crítica de la que hoy te burlas te va a despedazar. Tenga o no argumentos. Lo que acaban de hacer es declarar la guerra a los críticos. Veamos cómo termina.

VUELVE LA GALLINA GRINGA

Eso sí, el Tri logró lo que se pedía: volvió a romper el gran cochinito de los dólares gracias a la afición de los Yunaited. Nada más para que te des un quemón de lo que significó la Final en el SoFi Stadium: por taquilla y esquilmos, es decir, por todo lo que generó el partido por el título de la MoleOro, la Concacaf se va a clavar ¡15 melones de billetes gringos! Por un partido. Locura. La gallina de los huevos de oro regresó.

Y también se confirma: para Doña Fede, la afición más importante está en el vecino país del Norte, porque es donde hay más rendimiento, mejor ingreso. Es normal, es parte del negocio que tanto se sataniza. Por eso no veremos más al Tri en nuestro país, sino que seguirán los moleros en EU (incluso sacrificando Europa) y en el único torneo oficial que trae un reto deportivo interesante, la Copa América del siguiente año, también será con los vecinos. Fuera de eso, hasta el Mundial 2026.

SEGUIRÁ AL FRENTE

Ahora, con lo deportivo. El Jimmy Lozano se va a tomar unas merecidas vacaciones, me cuentan que aprovechará para llevar a la familia a Disneylandia, antes de sentarse con Doña Fede a planear lo que sigue. Y aunque el pentatleta Sisniega dice que tres semanas para elegir al DT, te adelantó que Jaime tiene todo para seguir.

Durante el torneo, desde la alta esfera de la FMF se mandó el mensaje de que Lozano no convencía, incluso se pusieron candidatos como Ambriz y Almada con grandes chances, pero era nomás abrir el paraguas por si el ‘Lamborjimmy’ se quedaba sin gas antes de ganar el título. Es lógico lo que viene: Jaime es el gran candidato para seguir. ¿Mi apuesta? Así será. Guarda esta columna.

MÁS CAMBIOS

Ahora, vienen más cambios en la estructura de Doña Fede para las Selecciones. De entrada, hay que hablar con Davino a su regreso a la CDMX. Como ya te había contado, la decisión de ir por Lozano fue de La Bomba, quien viajó a convencer al medallista sin medalla sin consultar con el director deportivo. Eso lo tiene intranquilo.

Si se queda, Davino propondrá para continuar a Nacho Ambriz, es su gallo, pero ya vimos que la decisión en realidad viene desde arriba, es decir, hay que esperar cómo lo toma Duilio.

La otra, me dicen que el puesto de Ares de Parga no se perderá, sino que sólo quedó vacante, pues siguen buscando a algún directivo para poner a chambear en lo administrativo y de operación, aunque exista un presidente de FMF como Sisniega con esa responsabilidad. Lo que buscan los nuevos jefes es un perfil como el del Vasco Aguirre, sería ideal, pero es complicado conseguirlo. Veamos.

ENOJO SIN RAZÓN

Para cerrar, lo del enojo del Tuca. Uno más. Primero quiero ser claro: estoy convencido de que la llegada de Ferretti es lo mejor que le pudo pasar a Cruz Azul para salir de la crisis creada por el lodazal de intereses personales que hunde a La Máquina. Si hay alguien con la personalidad para rescatar a un equipo grande secuestrado por una directiva inepta, ese es el brasileño.

Ahora, la gritoniza a Adrián Esparza, reportero de TUDN, no está justificada, porque el periodista no dijo mentiras. Me explico. En la última columna de marzo pasado te adelanté que quien trabajaba los entrenamientos era el Inge Moreno, y después Memo Vázquez, mientras el Tuca se mantenía al margen. Eso lo explicó el comunicador en un podcast junto a otros amigos azules. ¿Está mal ? Cada quién tiene sus formas de entrenar y estas son las de Ferretti.

Ahora, con el peor inicio de Cruz Azul en torneos cortos, al Tuca le enojó, me imagino que se puede interpretar que no está trabajando, cosa que no significa que pueda acusar de mentiroso a Esparza. El chiste es que se encanijó y le exigió al reportero que revelara las fuentes o sería “un chismoso”, que fuera “hombre” o se quedara “callado”. Lo que Ferretti quizás no sepa es que es derecho del periodista no ventilar a quienes se lo contaron. Y así lo hizo Adrián.

Eso sí, te puedo contar que el reportero mostró pruebas a sus jefes y a Cruz Azul, obvio sin revelar identidades, de que le contaron el proceder del Tuca, cosa que es verdadera, pero no deja de enchilar a Ferretti, quien a base de gritos quería exponer al reportero y tratar de limpiar su imagen. Para mí, no había necesidad.

