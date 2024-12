El Clásico Joven que mueve astros y agenda

Mis queridos francolivers, se viene lo bueno del torneo y para muchos la Final adelantada del futbol mexicano con América y Cruz Azul enfrentándose.

Y les cuento que no soy el único que se frotó las manos cuando vio que estos dos titanes lograron dejar a Toluca y Xolos en el camino para llegar a Semifinales, pues en TUDN saben que pueden tener ratings históricos con esta serie; por eso desde el sábado que se definió que habría Clásico Joven los altos directivos de la Fábrica de Sueños hicieron las llamadas pertinentes a los presidentes de ambas instituciones para solicitarles que los duelos fueran jueves y domingo. Para su fortuna los astros hicieron lo suyo y alinearon un evento en la Plaza de Toros México el sábado 7, por lo que se hubiera complicado la logística.

Así que los celestes vieron con buenos ojos cambiar su tradicional día (el sábado) para evitar problemas con la Alcaldía y, además, sumar un día de descanso a la plantilla.

No cabe duda que los astros están alineados para que veamos una gran Semifinal que para muchos, incluyéndome, es la Final adelantada.

ENFURECIÓ EL DIABLO MAYOR

Sé que muchos nos sorprendimos cuando vimos al América ganar 2-0 en casa a los Diablos del Toluca, sobre todo porque los mexiquenses le habían propinado una tunda a las Águilas en el Torneo Regular; y sé que muchos pensaron que todo se compondría en la Vuelta cuando el Infierno se abriera para recibir a los de Jardine, tanto así que la confianza estaba a tope como me lo dijo mi oreja.

Es más, había tanta confianza que el propio dueño Don Valentín Díez Morodo tenía una sonrisa en la cara al iniciar el juego mientras platicaba con sus cercanos en el palco, peroooooo ésta se fue desdibujando poco a poco, tanto que el dueño de los Diablos se levantó antes de que el encuentro terminara, agarró sus cosas y partió de su palco fúrico por lo que vio en la cancha. Y es que su equipo no metió ni las manos.

Seguro no fue el único diablo que decidió salir del infierno, pero no hay mensaje más poderoso para su equipo que el que paga estaba más que enojado.

AYUDANDO A LA COMPETENCIA

En Chivas la situación está cada vez más brava y mis orejas tapatías no mienten nunca. Les cuento que en Estados Unidos mis amigos de Telemundo no pueden creerlo, pues aunque ellos son la televisora oficial, los que pagan derechos y dan su dinerito a Chivas, no reciben un trato preferencial como sí lo tiene la competencia: Univisión.

Los socios de Televisa en Estados Unidos reciben toda la información que corre en los pasillos del Rebaño Sagrado, ¿imagínate estar pagando una millonada por los derechos de la transmisión de un equipo y que a la interna estén filtrando todo a tu competencia directa?

Pues así las cosas con las Chivas que ayer presentaron a su nuevo pastor, Óscar García.

DETALLITOS DEL FONDO

Mis queridos francolievers, el famoso Fondo de Inversión del futbol mexicano, ese que algunos ya dan por hecho aunque aún no se cierra, sigue generando divisiones entre los dueños. Y es que, como siempre, el diablo está en los detalles y en este caso hay temas que no convencen a muchos mandamases. Mi oreja infiltrada me cuenta que uno de los principales puntos de discordia es el porcentaje de ganancias que los equipos estarían dispuestos a ceder.

La mayoría de los clubes solo quiere aportar el 10% de sus ingresos, pero únicamente en dos áreas: derechos de transmisión y publicidad estática en los estadios. ¿El resto? Na-nai, mis francolievers. Los dueños no están dispuestos a ceder más porque sienten que el Fondo terminaría teniendo demasiado control sobre sus equipos.

Además, hay casos especiales como Cruz Azul, que opera bajo un modelo de cooperativa, y Pumas, que pertenece a un patronato, lo que complica aún más la administración conjunta. Eso sí, los equipos están de acuerdo en recibir un adelanto del Fondo para mejorar la experiencia en los estadios, pero hasta ahí.

La idea de compartir todas sus ganancias no les hace mucha gracia, y este punto clave podría definir la reunión de mandamases que se llevará a cabo a mediados de diciembre. Así que, mis francolievers, no se sorprendan si este tema deja a más de un club sin "Santa" para estas fiestas navideñas. Por ahora, el Fondo sigue siendo una promesa que está lejos de convertirse en realidad completa. ¡Seguiremos atentos!

