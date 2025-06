El secreto Azul mejor guardado

Qué clase de pachanga se montaron los azules tras la Conca, mis Francolievers, esa también la envidiarían los otros 17 de Liga MX y todos los de MLS. Por eso, el lunes fue día perdido. Será hasta mañana que ya hablen con Vicente y por cómo va la cosa hasta la siguiente semana presentarán a Nicolás Larcamón en La Noria. Muchos piensan que será una larga historia al estilo Harry Potter, pero en realidad durará lo que un capítulo entretenido de Black Mirror. Y es que no empezó estos días, como piensan muchos, sino que avanzó en lo oscurito, sin pájaros en los alambres.

AISLAN A CHISMOSOS CELESTES

La elección del entrenador de Necaxa para La Máquina tomó forma hace unas tres semanas, justo cuando encontraron razones para descartar al Guishe Almada (baja dos módulos más si ya te quema la curiosidad). Y la negociación con Larcamón, con anuencia de los Rayos, empezó hace casi dos. Obvio, hoy todos se hacen locos cuando tocan el tema.

¿Entonces por qué no se supo? Porque no se filtró a la prensa amiga. ¿Y por qué no se filtró? Porque los asesores de presidencia no estuvieron ni enterados esta vez. Así como lo lees. Hoy los Palafox y los Éder estuvieron fuera de la jugada, así no pudieron alborotar redes y ensuciar negociaciones. Por eso caminó rápido, limpio, terso y está por cristalizarse.

YA NI AL FESTEJO FUE EL PROFE

El que ya se fue de La Noria es Rubens Valenzuela, a quien Alonso lo puso como jefe del área de preparación física para los equipos celestes y terminó sintiéndose el auxiliar de Vicente. Se creyó más técnico que el propio Sánchez.

El contrato del veterano profe vencía el 30 de mayo, pero le hicieron una adhesión de cláusula que sustituía esa fecha por el último partido de competencia esta temporada. Incluso, si Cruz Azul hubiera calificado a la Supercopa contra el América, se quedaba hasta ese juego. La ironía es que Valenzuela ya ni siquiera fue al festejo por la Conca. Mareó a Vicente, movió a la prensa para presionar a que se quedara y al final lo pagó con su salida.

ALMADA: NO ME AYUDES, REPRESENTANTE

Ahora sí, lo del Almada. Primero, sí estuvo en Monterrey, pero no para pedalearle la bici felina a Guido Pizarro, sino por un tema médico. Y después, el Guishe se quedó sin dirigir a La Máquina en gran parte, porque también le ensuciaron la negociación.

Cruz Azul lo descartó por tres factores: primero, porque el Inge no quería elevar la tensión que ya existe con Grupo Pachuca por Alonso; segundo, también le huyeron a la situación de Almada con el SAT, por deuda de casi 12 melones nacionales de impuestos no pagados cuando estuvo en Santos.

Y tercero, porque detectaron que les querían encajar el diente de más. Almada iba a ser uno de los mejor pagados en Liga MX y los cementeros saldarían sin bronca la cláusula de 4 millones gringos. Peeeeero a su representante, Pablo Rivero, le brillaron los ojos con Cruz Azul y, en lugar de ayudar a su cliente a decidir, vio la forma de meterle mano a la canasta y lanzó propuestas agresivas que sonaban más a peticiones del agente que de Almada.

Me cuentan que la relación entre el Guille e Iván Alonso, quien irónicamente fue quien lo llevó a Pachuca, quedó muy bien y no fue culpa del entrenador que no llegara a La Noria, sino de su entorno.

LA ROMPE EL EFECTO MIROSLAVA

Ya de salida, qué clase de cañonazo fue TNT en la Final de la Shempions League, y no por cepillar de la cobertura a Marion Reimers (a la que me cuentan que no le van a renovar contrato y que ya esperan en Televisa), sino porque pegó con tubo ‘El Efecto Miroslava’.

Los números de la señal se fueron por los cielos, basta comparar el resumen del partido que ganó PSG: mientras el de Caliente TV lo vieron más de 100k usuarios, el de TNT Sports lo reprodujeron 2.4 millones. Y mucho tiene que ver la presencia de Miroslava Montemayor.

Me contaron que Miros incluso sorprendió a la producción cuando en el postgame de la Final, pasó el genial Vitinha por detrás del set tras los festejos aún en el campo y la comunicadora lo fue a buscar para traerlo y meterlo en vivo en entrevista. Y lo que desató en redes el ‘enamoramiento’ del portugués con la regia regia. Regia.

