Nuevo Director Deportivo de Cruz Azul no está seguro en su cargo

EL SUBORDINADO, A EVALUACIÓN

Asumió Carlos López, ya oficialmente, la dirección deportiva de Cruz Azul, en medio de refuerzos tardíos y un pobre inicio de torneo, y ya se encendió radio pasillo de La Noria.

De entrada, me cuentan que no está seguro en su puesto y si este torneo La Máquina no logra brillar, empezará la carrera para encontrar otro relevo. Además, se sabe que López de Silanes es ‘chalán’ de Jaime Ordiales, ya te lo había contado cuando se lo impuso a Aguirre en el banquillo.

Desde su nueva silla en Selecciones Nacionales de cara a Qatar, Jaime seguirá opinando y asesorando a La Máquina a través de Carlos.

Así que, mi compadre Víctor Velázquez tiene a prueba al 'recomendado' López, y tengo que decir que no está muy convencido, pero no le quedó de otra. Veamos.

NO PARA LA EXPORTACIÓN

Se marcha otra Águila a Europa. Esta vez es un juvenil: Dagoberto Espinoza, al Cercle Brugge de Bélgica. Otra oportunidad más de brincar el charco que se crea en el Nido.

No bastó con el talento del chavo y con la disposición de la directiva americanista, sino que hubo ayuda del otro lado, pues Carlos Aviña, exdirectivo del club de Coapa, hoy opera lo deportivo en el de Bélgica.

Además, como recién se volvió a comprobar con Naveda, la metodología europea que tiene América con Raúl Herrera ayuda a la adaptación de los jugadores en el Viejo Continente.

PREMIO DE ESTRELLAS

Por ahí quedé de investigarte cuánto habían ganado los jugadores que asistieron al partido de Estrellas entre la Liga Meme X y la Em El Es: cada patea balones se embolsó 100 mil pesos por hacer el viaje a Minneapolis. Nada despreciable.

REVENTADORES DIRIGIDOS

Vaya ruido que se hizo por el altercado de la directiva del Potro con un par de aficionados que reventaron en el Azulgrana. Leíste bien: re-ven-ta-ron, al líder, actual Campeón de Campeones, protagonista infaltable de la Liguilla, uno de los dos que están listos para subir, de mejor espectáculo y efectividad desde que se creó la Expansion Em Ex. Pues ya le dieron su respectivo castigo a Santillana y a Marito García por responder a la agresión.

Ahora, después de investigar por qué reventaban estos aficionados sin razón alguna, ya salió el peine: es gente mandada para raspar al grupo que encabeza Emilio Escalante. Hay varias teorías, no las suelto hasta tener más certezas. Pero es una bajeza.

DOÑAS TELES COMPARTIDAS

Ya de salida, te cuento sobre la transmisión de partidos de equipo cuyos derechos pertenecen a Fox Sports en TV Azteca. Primero, hay que recordar que las televisoras tienen una alianza comercial para vender lo que transmite FS.

Pues resulta que aunque algunos pensaron que el trato de compartir juegos se había caído, me cuentan que sigue, pero que no es cómo se pensó en un inicio, que todos los partidos del canal azul podían pasar por la señal del Ajusco.

Son sólo siete juegos de torneo regular los del trato por ahora; ya salieron dos en Azteca y faltan otros cinco de los que pronto nos enteraremos. Por supuesto que está abierta la negociación para que también incluya Liguilla y después otros torneos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL CAE EN CASA ANTE TIJUANA Y YA ES ANTEPENÚLTIMO.