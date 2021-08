Peláez y Amaury tienen a sus 'favoritos' por si sale Vucetich

DIVORCIO SIN PLEITO, AÚN

Vaya lío en el que se metió Chivas, sin resultados positivos y ahora sin nivel en cancha que haga pensar que saldrán del bache. De entrada, en Verde Valle ya es evidente para todos el divorcio que existe entre el técnico y el presidente deportivo, y parece no tener compostura. Sin embargo, aún no hay cambios.

Vuce dirigió este lunes la práctica en la tarde con toda normalidad, y va a estar ante Necaxa, en el último partido antes del parón de la Fecha FIFA. Y entonces sí, que los agarren confesados porque entonces se aplicará la guillotina en caso de necesitarla.

Víctor Manuel es un estratega con una idea bien clara: la maleta del técnico siempre tiene que estar hecha. Con el tiempo, especialmente después de que lo cepillaron a la primera del Tri, aprendió que si lo cortan se va con la compensación justa, bien establecida desde el inicio de sus contratos. Así que si Chivas decide cesarlo, su buena lana le tendrán que dar.

¿Y qué seguirá? Dos opciones. De entrada, el favorito de Amaury para que se siente al relevo e incluso termine el torneo es un entrenador que lo tiene fascinado desde hace algunos años, por sus ideas tácticas y por lo que ha hecho en las Fuerzas Básicas: Marcelo Michel Leaño. Es su gallo y lo sabe Peláez.

La otra es que Richie se ponga las pilas para presentarle un relevo a modo, es decir, que no sea tan costoso y que pueda soportar el siguiente proyecto en el Rebaño; y claro que así suenan los nombres que han acompañado a Peláez en sus proyectos más brillantes, como el Turco Mohamed, y ahora, el relevo favorito para cualquier equipo en Liga Em Ex: el Jimmy Lozano. Son opciones sin avance aún, hasta después de Necaxa sabremos si meten el acelerador o aguantan al Rey Midas.

ARRIBARON TUMBANDO …CABLES

Y no cabe duda que al perro más flaco se le cargan las pulgas. Con lo mal que la pasa Chivas no es para sorprender que a su filial en Expansión Em Ex también le pasen cosas tan absurdas como la que ocurrió en su visita a Tampico.

Resulta que el camión que transporta a los chavos del Tapatío arribó a la ciudad de la Jaiba Brava tumbando caña …y cables de las calles, pues el chofer no le midió al pasar rumbo al Estadio Tamaulipas, que se encuentra cerca del aeropuerto, y se llevó algunos de los que llevan servicios de teléfono o de televisión restringida. Y aunque quedó grabado por un aficionado local, al equipo rojiblanco le valió y se limitó a ‘bromear’ en Twitter: “Ya nos llevamos la luz, mañana los cuatro puntos”. Qué gachos.

OÍDOS SORDOS EN CANTERA

El que ya está metido de lleno en el dilema de si es aún grande por la crisis que acarrea en muchos sentidos es el Club Universidad, cuestionado fuertemente por su afición con pancartas este domingo, pero que logró ganarle al desahuciado Puebla para maquillar el mal momento.

A la directiva de Pumas le entró por un lado y le salió por el otro: cuando vieron a sus aficionados con quejas a la llegada al Olímpico, prefirieron evitarlos e hicieron que el camión rodeara e ingresara por otra puerta, reflejo de lo que sucede en las oficinas: les vale un cacahuate.

Polo Silva sigue como un capitán de adorno, no mete las manos; Chucho Ramírez le dedica más tiempo a su novia regia que al equipo; lo peor es que a la máxima cabeza tampoco le interesa: en Rectoría siguen diciendo que esto “es pasajero”.

Y así, la directiva del Club Universidad es la única que cree que no se tiene que preocupar por el presente del equipo, porque el resto lo sabe: no sólo aficionados, sino que cada día hay nuevas voces de exjugadores históricos para pedir respuestas, y ahora de más y más periodistas y medios de comunicación, incluida la televisora encargada de los juegos de los Felinos, que está preocupada por el rating de los del Pedregal, especialmente por lo que han bajado en Estados Unidos. También agentes de futbolistas saben que Pumas está metido en líos gordos; incluso la cantera azul y oro dejó de ser la primera opción de los chavos en México que quieren un futuro profesional en el futbol.

Es evidente para los que somos futboleros y conocemos el legado del Club Universidad. Pero el caótico y trágico panorama es algo que no mueve a los que pueden hacer un cambio, el Rector y la actual directiva, que aún creen que esto es una gripita y que va a pasar así nomás, sin hacer nada. Inaudito.

EL TATA VA POR MÁS ÁGUILAS

Después de un tercio del Apertura 2021, América es líder sin discusión y con dulce momento de varios de sus futbolistas, que seguirá causando repercusión en el Tri rumbo a Qatar.

Aún con el brillo del Bronce olímpico, los que están contemplados por el Tata para la convocatoria del inicio del Octagonal son Memo Ochoa, Sebas Córdova, Henry Martín y Jorge Sánchez.

Ahora, de las sorpresas que se pueden colar, me cuenta mi oreja tricolor que hay otra águila que ronda la lista de Martino, que también pudo ir a Tokio, pero al final fue cortado por Lozano, y este torneo trae nivel fantástico, como lo hizo con Puebla el anterior, al grado de que está en el Juego de Estrellas ante la MLS: Chava Reyes, el mismo que los americanistas más ligeros mataron como refuerzo antes de llegar a Coapa.

El Tata estuvo en el Azteca para ver el juego contra Xolos y confirmó que Reyes es una de sus opciones para la lateral izquierda, aunque este torneo juegue más adelantado. El otro que le volvió a llamar la atención, aunque tiene menos puntos que Chava, es mi Layún de oro, por su experiencia. Veamos.

NADA DE QUÉ PREOCUPAR

Varios encendieron ‘las alarmas del Covid’ cuando se enteraron que Solari no dirigiría ante Tijuana, pero es porque no supieron investigar: lo que alejó al técnico del partido fueron mareos que tuvo antes y que lo llevaron al hospital para revisión. Fue un tema ‘del oído’, nada grave, pero igual le recomendaron descanso y por eso fue el español Santiago Sánchez quien se encargó del banquillo. El argentino vuelve este martes al entrenamiento para preparar el bravísimo partido contra La Fiera. Así que no inventen cosas que no son, cuates.

SE LE FUE DE LOS GUANTES EL CORAJE

Y ya de salida, les cuento que a quien no lo calienta ni el sol es a mi querido Zar Aguilar, quien se fue de boca… más bien, se fue de textos en Twitter después de la pelea de Pacquiao del sábado pasado: “Queda claro también la cantidad enorme de imbéciles que están en los medios y no comprenden, no entienden el valor histórico del boxeo. Pinches puñetas controlando sus munditos”, posteo que ya borró.

Me cuentan que Charly está enojado en TUDN porque cuando se lo llevaron de Azteca, además del jugoso pago que le prometieron, también estaba el compromiso de darle grandes peleas de box, cosa que ha faltado notablemente este año y tiene que conformarse con verlas en otras señales, en especial en su antigua casa. Calma, mi Zar, que ya llegará la tuya.

