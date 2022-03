¿Por qué se irá Talavera de Pumas?

LO DEJARON IR

Estoy convencido que no existe aficionado azul y oro que dude que Talavera fue el mejor refuerzo de Pumas en el último par de años. Pero, como hoy destapa mi padawan Karla Uzeta, Alfredo se marcha de CU. Y no porque ya no quiera seguir, sino porque no le dieron la cara.

Hace unas semanas te adelanté que el arquero que será mundialista en Qatar buscó a Polo Silva para renovar y seguir defendiendo el arco de Universidad. Sin embargo, nunca lo recibió, y con el tiempo encima, el portero comenzó a buscar opciones para no quedarse sin chamba en el verano.

Su representante, Arbide, aquél penosamente recordado por quedar en video al correr desnudo por una carretera de Costa Rica, encontró en Ciudad Juárez la mejor opción. El alto sueldo de Tala siempre fue obstáculo, incluso en Pumas hay que recordar que Toluca le pagaba una parte mientras tenía aún contrato vigente para que los universitarios lo aceptaran.

Pues al final se arregló con Bravos al bajarse el salario, pero con un bono por firmar de cerca de millón y medio de melones gringos. Así que, afición azul y oro, fue muy bueno mientras duró.

A VENDER LA JOYA

Otro pilar que está por dejar a Pumas es Alan Mozo, el lateral por el que tanto piden para llegar al Tri, pero ya les expliqué que su actitud y disciplina le cerró las puertas de la Selección Mexicana.

Pues también apunta a Ciudad Juárez, el único club que se animó a preguntar por el costo del defensa para llevárselo. Mi oreja de la frontera me cuenta que en Cantera poco les faltó para envolverlo para regalo.

Resulta que aunque es destacado en la cancha, los problemas extra cancha de Mozo le cerraron otras puertas, es decir, que Bravos fue el único en preguntar por el lateral y por eso Universidad de inmediato se puso a modo para venderlo, o se les va quizás el último tren para sacarle una lana.

Lo que falta es convencer a Mozo, pues Alan considera que merece estar en Selección y en otro club grande, pero me aseguran en la frontera que es cuestión de tiempo para que se cierre la transferencia.

MEJORAN CON LA CERCANÍA

Donde ya se notan cambios es en el Nido, pues las formas del Tano Ortiz impactaron de inmediato en el plantel. De entrada, es un técnico mucho más cercano al jugador y eso es un contraste brutal con Solari.

Es más, ¿ya viste los festejos de los goles ante Toluca? Basta ver cómo se abrazan los jugadores y van con el entrenador, algo que no pasaba con Santiago.

El ambiente es algo que mejoró en Coapa y mis orejas emplumadas me aseguran que eso ayudó mucho a convencer a la directiva de dejar a Ortiz el resto del torneo.

NO SE SIENTE CULPABLE

Por cierto que con el tema de las barras, Andrés Fassi ha sido catalogado el pionero de traerlas a México por allá de 1996 bajo ese ‘formato’, como se viven en su natal Argentina: la intención era de que Pachuca se hiciera sentir dentro y fuera de la cancha con un apoyo pasional.

La 'Ultra Tuza' así nació, con aporte de barristas del Saprissa de Costa Rica, y desde entonces fueron surgiendo muchísimas más en el resto de los clubes.

Aunque fue parte de este origen, me cuentan que Fassi sigue convencido de que lo hizo bajo un concepto positivo y a su círculo cercano comenta que no tiene sentido que lo quieran involucrar indirecta o directamente como culpable de sucesos violentos que suceden con los grupos de animación. Digamos que se les resbala la crítica.

EL ENEMIGO EN CASA

Aún hay extrañeza en Doña Tele por la elección que hizo la gente de programación en Azteca, de en lugar de pagar a Televisa la cuota acostumbrada para transmitir los partidos del Atlas, en esta ocasión ante Chivas, decidieron pasar por enésima vez Titanic.

En TUDN están encantados con quien toma estas decisiones en el Ajusco, por supuesto, pues se quedan con el rating sin tener la competencia que ya se acostumbró a ganarles en audiencia.

El domingo vendrá otra prueba para ver si el futbol no solo puede generar más audiencia, sino que se vende mejor que un evento como el de los Oscar, que chocará con el duelo contra Honduras. Ya les digo cómo va.

NO PUDIERON POR LA TRABA

Y ya metido en temas de Doña Tele, te cuento que otros que buscaron al Ruso Brailovsky una vez que salió de Fox Sports fueron mis compadres de ESPN, pero se toparon que a pesar de que ya tiene nuevo dueño el canal deportivo azul, aún no pueden contratar a excolaboradores recientes del otro, por aquella traba legal que existe después de que en México se prohibió la fusión.

Incluso buscaron algún recurso para llevar al que era el tercer comentarista mejor pagado de Fax, pero no hubo forma.

