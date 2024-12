Reporteros de ocasión

Mis queridos francolivers, en plena antesala de la Liguilla, les comparto una situación que se ha vuelto recurrente: la aparición de reporteros americanistas de ocasión. Estos periodistas, que rara vez asisten a Coapa o cubren partidos de temporada regular, se presentan en masa durante la Liguilla, buscando acreditaciones y espacio en zonas de prensa ya saturadas.

Esta situación se agrava cuando el Estadio Ciudad de los Deportes, con una zona de prensa limitada, se ve desbordado por la cantidad de solicitudes. El jefe de prensa del club, Uriel Pérez, ha sido criticado por otorgar acreditaciones indiscriminadamente a cualquier solicitante que afirme representar un medio, ya sea un sitio web, una cuenta de TikTok o un canal de YouTube. Esta falta de criterio ha dejado fuera a medios consolidados debido a la "falta de espacio".

Muchos añoran la gestión de Ana Barreda, quien durante siete años estuvo al frente de la jefatura de prensa del Club América. Su profesionalismo y criterio en la selección de acreditaciones garantizaban un equilibrio entre nuevos medios y los ya establecidos. Actualmente, Ana Barreda ha asumido el cargo de Directora de Comunicación de la FIFA para el próximo Mundial de 2026.

SIGUE MOVIENDO LOS HILOS

En el entorno de Chivas, aunque muchos lo desconocen o lo niegan, Marcelo Michel Leaño continúa ejerciendo una influencia significativa. A través de los directores deportivos Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, Leaño sigue asesorando a la directiva del Guadalajara, moviendo los hilos desde las sombras. No es coincidencia que el entrenador que estuvo cerca de llegar a Chivas en 2012 sea ahora el nuevo timonel del equipo. Recordemos aquel peculiar momento en que Chivas presentó a la afición como su refuerzo, con Leaño como directivo del club. Esto explica la llegada de Óscar García y la permanencia inamovible de los directivos españoles. Por ello, al buscar responsables de las decisiones en el Guadalajara, más allá del dueño, es evidente que Marcelo sigue jugando un papel clave.

BIENVENIDA LA COMPETENCIA

Y ya de salida, mis queridos francolievers, ya saben que yo siempre ando en todos lados, y ayer me di una vuelta a la presentación de Sports Illustrated México en el Foro Total Play, que regresa bajo el ala de Grupo Expansión, recordando que en su momento Notmusa, la misma que dio origen a nuestro querido RÉCORD, la trajo hace varios años. Primero, les digo que me alegra mucho que proyectos como este abran nuevas oportunidades para mis colegas en el mundo del periodismo deportivo. Y segundo, ustedes saben que amo la competencia, porque eso nos obliga a todos a subir la vara en esta noble industria.

El proyecto pinta para cosas grandes. Me cuentan que lanzarán cuatro números impresos al año (el primero saldrá en Abril), además de un sitio web, redes sociales activas y un videopodcast. Pero ahí no para la cosa, porque también planean organizar eventos como carreras de 5 y 10 kilómetros, un torneo de golf y más actividades que prometen atraer a un mercado que, como sabemos, está hambriento de buen contenido deportivo.

En lo personal, creo que hay espacio para todos en un mercado tan noble como el mexicano, que siempre responde bien a propuestas de calidad. Por eso, desde este humilde espacio, les deseo mucho éxito a mis nuevos competidores. Aquí estaremos pendientes, como siempre, para ver cómo se mueven las aguas en la industria deportiva. ¡Bienvenidos de nuevo, Sports Illustrated México!

