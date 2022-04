Tata no fue a CU por Mozo, pero sí por Palermo Ortiz

VISORIA A OTRO DEFENSA

No faltó el aficionado azul y oro que se emocionó por ver al Tata Martino en la Conca ante Cruz Azul en CU, pues hubo muchos que pensaron que Mozo se estaba ganando un lugar en el Tri con su partido a la ofensiva, hasta que la regó en el gol que le dio vida a La Máquina. Ya me cansé de repetirlo, pero ahí va de nuez: Alan, como Chícharo, está relegado por cuestiones de disciplina. Así de claro.

Pero, al que quizás no muchos se han dado cuenta de que también fue a ver el entrenador del Tri es a otro zaguero, uno que se lució ante los Cementeros y que desde que llegó a Cantera ha sorprendido por su gran nivel: Palermo Ortiz. Como lo lees, es muy probable que Martino le de chance en los moleros en Estados Unidos. No cabe duda que a pesar de tener 29 años, se lo ha ganado.

Para lograr brillar con Pumas, Ortiz fue inteligente y supo hacer los sacrificios adecuados. Estaba arrumbado en la Expansión Em Ex con los Leones Negros, tenía un buen contrato, y cuando Alpizar lo llamó para ir a Pumas Tabasco, el Palermo aceptó incluso bajarse el sueldo. Arturo buscó que la UdeG le liberara la carta, pues tenía contrato, y lo logró, pues sabía que podía ganarse una chance de subir algún día al equipo estelar de la Universidad. Y así fue.

Hoy, Ortiz ya tiene una renovación de contrato y con una sustancial mejora de salario, y ahora hasta la chance de poder pelear un lugar con la Selección Mexicana. ¡Venga!

ACTIVO, PERO DE INCÓGNITO

Pues adivina a quién me topé ya en el viaje de regreso de Qatar, de quien no vi ningún reporte en medios y que sigue activo, y sería muy interesante que hablara sobre el lodazal que dejó cuando cambió de puesto: don Enrique Bonilla.

Pues sigue cobrando para Doña Fede, acuérdate que después de su salida en 2020 le dejaron aquél puesto de ‘internacionalización’ del futbol mexicano, pero en realidad es un mero asesor. Fue invitado al Congreso de FIFA y al sorteo mundialista porque es aún el presidente del Foro Mundial de Ligas y miembro del Comité de Auditoría del organismo rector del balompié. Bonilla tiene mucha injerencia, por ejemplo, en las negociaciones de las Ligas más importantes con FIFpro, que es la asociación internacional de futbolistas.

Actualmente, vive en Madrid, desde donde también presta el nombre para que en México su amiga y socia, la abogada Peniche, siga charoleando con la consultora futbolera que puso en Polanco y que ya trabaja con varios equipos de nuestro país.

Así que me lo topé de pura casualidad, pues Bonilla busca seguir pasando de incógnito en estos grandes eventos, para que ni directivos ni medios le cuestionen de todo el relajo que le dejó a Mikel Arriola, desde las deudas del Veracruz, los líos de Lobos BUAP y la venta a Ciudad Juárez, y sobre todo, el relajo del antiguo Ascenso, que apenas se va componiendo con la Expansión Em Ex.

NO CUMPLEN, NO SUBEN

Sólo para no dejar sobre el tema que ha sido polémico esta semana, si se abriera el ascenso a Liga MX, queda claro que no se ve pronto esa posibilidad, pues de los cinco clubes que metieron sus papeles para buscar la certificación, sólo dos se acercan a cumplir con los requisitos mínimos, Atlante y Morelia, pero se necesitan al menos cuatro para abrir la puerta.

Casualmente, los otros tres son los rebeldes que demandaron a Doña Fede y a los clubes miembros cuando se cambió el formato de la división inferior, y ahora quieren de su ayuda para poder aspirar a ascender. ¿Tú crees que alguien querrá ayudarlos? Obviamente no en el futbol mexicano profesional. Además, están lejos de cumplir: Correcaminos es de gobierno estatal, Venados ni siquiera ha empezado a construir su estadio y Leones Negros sigue siendo un disfraz gubernamental y de su patrón en temas fiscales. Así que no cumplen.

Mientras no existan equipos que demuestren capacidad para poder aguantar en Liga Em Ex, olvídense de que vuelva el ascenso a nuestro balompié.

Después del anuncio de Doña Fede de los solicitantes, apenas se está formando el comité que decidirá quiénes sí pueden estar certificados, y ahí, el Mirrey de Michoacán se topará con varios enemigos que seguro también le bajarán el pulgar. Al tiempo.

AÚN NO RENUEVA

Metido en temas de Pumas, te actualizo que mi compa Talavera aún no renueva con el club azul y oro, y tampoco ha aceptado la oferta de Ciudad Juárez. Me dicen que los Bravos se frenaron en la intensidad para que ya plasme la poderosa por el alto sueldo, y porque no les encanta la idea de que se pierda minutos del siguiente torneo por atender los compromisos de Selección.

Recién hubo una plática entre la directiva de Universidad y el guardameta, pero aún no logran llegar a un acuerdo, pues a pesar de que le dan aumento de salario, Tala quiere asegurar un contrato de mayor extensión, al menos de un par de años, cosa que ni Pumas le puede garantizar.

NO CEDE ANTE LOS CEPILLADOS

Y para cerrar, vaya pantalones que tiene Nacho Ambriz para mantener el castigo a los indisciplinados de Toluca. Mis respetos, pues ayer a pesar de que enfrentaba a uno de los rivales más complicados de la 'Liga Meme X' como Rayados, se atrevió a cepillar a Canelo, Vanegas, Samudio y Rigonatto, por aquello que te conté en la columna anterior. Aplausos para el carácter de don Ignacio Ambriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO NO HA TENIDO LA MÍNIMA INTENCIÓN DE LLAMAR AL TATA