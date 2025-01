Así empezaba la icónica expresión que soltó EL JEFE TOMÁS BOY, que en paz descanse, cuando dirigía al Atlas, y el “PIOJO” MIGUEL HERRERA asumía la dirección técnica de la Selección Mexicana de Futbol rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Decisión que la FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL tuvo que tomar de manera emergente ante la posibilidad latente de quedar fuera de dicha justa. De paso, les recuerdo que el PRESI de la FMF en ese momento era JUSTINO COMPEÁN y nuestro hombre en cuestión estaba al frente del Club América.

Aquí va completa (la frase) y la cito de manera textual: “AY MIGUELITO, MIGUELITO ES TAN INGENUO QUE CREE QUE POR CAPACIDAD ESTÁ EN ESA SILLA”.



Se preguntarán por qué la desempolvo ahora, en realidad porque fue una gran declaración de un PERSONAJAZO de nuestro futbol, muuuuuuuy a su estilo, en un momento clave del TRICOLOR y sobre todo, en contra de otro PERSONAJE que siempre ha dado de que hablar. Y ha dado tanto “de que hablar” que en aquel MUNDIAL, a pesar de terminar en la misma posición que casi siempre, el famoso PIOJO y sus dirigidos dejaron un grato sabor de boca ante el mundo futbolístico. A pesar de ello, un año más tarde y ante los acontecimientos que ya sabemos y que no vale la pena recordar, el PIOJO fue destituido de su cargo, pero en esa ocasión por DECIO DE MARÍA SERRANO, que fungía como nuevo PRESI de la FMF.



¡Ok ok ok, ya estuvo bueno esto de contextualizar! El tema es que hace un par de días, como ya todos saben, mi querido PIOJO fue nombrado entrenador de la SELECCIÓN DE COSTA RICA ante la renuncia del argentino Gustavo Alfaro para irse a dirigir a su similar de PARAGUAY. Si bien ya hace unos meses de esta situación, la Federación Tica de futbol se tomó su tiempo para la decisión final en la que estuvo involucrado, según informaron los chismosos oficiales, mi admirado y siempre bien ponderado NACHITO AMBRÍZ.



Y aquí retomo lo dicho aquella vez por el JEFE BOY con respecto a su “falta de capacidad”… Si bien HERRERA no ha ganado títulos después de su paso por el América ni ha vuelto a dirigir alguna selección nacional, ha hecho buenos trabajos con XOLOS y TIGRES en la LIGA MX, comprobando así la gran capacidad futbolística que ostenta. Bueno, ahora tendrá frente a él un bonito reto, el de clasificar a COSTA RICA al mundial del 2026 y asistir de esta forma a su “segunda copa del mundo” en estas condiciones, algo que además no pinta complicado, ya que hay tres lugares y no se enfrentará en esa eliminatoria ni a Canadá, ni a Estados Unidos y mucho menos a su querido México que ya están adentro, por ser anfitriones.



En fin, le deseo lo mejor al PIOJITO, un tipo extraordinario, amable y simpático al que tengo el gusto de conocer de manera cercana desde el mundial de Sudáfrica 2010 cuando compartimos los estudios de “TVC Deportes” involucrándose en esto de analizar y comentar el fútbol desde otro ángulo, mismo que ejerció en diferentes momentos y medios de comunicación, hasta hace unos días incluso en la cadena FOX SPORTS.



¿A poco a ti no te despierta curiosidad volver a ver a este DT extrovertido al frente de un equipo de fútbol?, mmmmmmm seguro que sí, pues de no ser así… ¡Que aburrido eres! Saludos.



