Chivas necesita que Ricardo Peláez hable menos

Señoras y señores, cuando se va a jugar el Clásico el fin de semana entre Chivas y América en la casa de las Chivas, sueltan una cantidad de comentarios, algunos terribles y otros imperdibles, los únicos que no han hablado son los técnicos, ni Solari, ni Vucetich, pero exjugadores y los jugadores, han dicho cualquier cantidad de cosas. La última, Ricardo Peláez.

Si tiene un equipo de futbol formado en gran parte por él, ¿por qué tiene que decir que le gustan dos jugadores del América? Que le gustaría tener a Henry Martín y a Sebastián Córdova, que no los va a tener por supuesto porque el América no se los va a vender.

Si tiene a JJ Macías como delantero, ¿por qué hablar de Henry Martín cuando Macías, para mi gusto es más futbolista y más completo?. Henry es un rematador, un jugador que está ahí para buscar el remate cuando el portero suelta la pelota o una jugada donde aparece en el área justo para rematar.

Macías es más futbolista, se tira un poco atrás, se va a las bandas, es más centro delantero. Henry Martín es más parecido a Pulido siendo mejor todavía Pulido. Y Córdova es un jugador que tiene talento, pero da la impresión que el llamado a la selección le hizo daño, se creció y con el Piojo Herrera se vino a pique.

Ahora con Solari se está recuperando poco a poco, pero tampoco es el líder del América, ni mucho menos y está lejos de serlo. ¿Tiene virtudes, tiene cualidades? Sí, mucho más que Henry Martín. ¿Pero, por qué Peláez en lugar de elogiar a sus jugadores y decir tenemos a JJ Macías, a Uriel Antuna, a Alexis Vega, al Canelo Angulo, a Brizuela, al Chicote Calderón que puede reaparecer haciendo goles, por qué pensar en dos jugadores del rival que le gustan?.

Si los va a comprar, que saque la cartera el dueño, que seguramente no la va a sacar, porque el América le va a decir: “No te los vendo”.

Peláez debería dedicarse a elogiar a su equipo, a buscar cómo levantar el ánimo de un equipo que está caído, que no ha podido ganar y que va a llegar al Clásico en una crisis muy seria de empates y eso no da buenas señales para hacer un partido espectacular y abierto como fueron los partidos de los Cuartos de Final de la temporada pasada, donde Chivas llegó muy bien frente a un América que venía cayéndose.

Lo que necesita Chivas es que Peláez hable menos, que se le antojen menos los jugadores rivales y que hable con Vucetich y con Amaury Vergara para ver cómo pueden cambiar la forma de pensar y de jugar de Chivas, que a veces se ven apáticos, a veces se conforman con el empate, no están jugando bien.

Vucetich no ha encontrado el ritmo que Chivas tenía la temporada pasada, hay jugadores que no han rendido lo que se esperaba de ellos, de todos los jugadores que trajo Peláez.

Chivas tiene que ganarle al América el próximo domingo, si no, está con posibilidad de quedar eliminado o de pelear del puesto nueve al 12 y Chivas tiene que pelear por lo menos del puesto cinco al ocho porque los cuatro primeros ya están ocupados; por lo tanto, tiene que pelear para recibir en casa la primera eliminatoria, por lo menos.

Y en eso tiene que fijarse el cuerpo técnico y tienen que fijarse los jugadores y tienen que mentalizarse para dar un buen partido y no buscar simplemente frente al América salir a ganar, en tu estadio tienes que salir a ganar a como dé lugar, porque a Chivas ahora le vienen los mejores en la tabla de posiciones, le viene Monterrey, Tigres, le vienen rivales complicados, que están en la parte alta de la tabla.

Si Chivas no pudo ganar a los de la parte baja de la tabla, sacó empates con todos ellos, pues tiene que mentalizarse para aspirar a ganar puntos, no uno, sino de a tres y empezar a sumar para meterse en la pelea del octavo al quinto lugar. Tiene que hacerlo, sino sería un fracaso para Chivas.

La inversión fue muy alta, esos jugadores ya van a cumplir un año en el Guadalajara, deben tener un esquema formado, hecho, cuajado. Qué diferencia de estas Chivas a como terminaron jugando la temporada pasada, con ritmo, con velocidad, con ataque, con goles, con Macías en gran momento, han bajado su nivel todos. Se defiende mal, ojalá reaparezca Mier, importante defensa, jugador muy efectivo.

Vucetich debe trabajar en serio para que Chivas recupere ese tipo de futbol que tiene que practicar, rápido, ligero, de transición veloz en el mediocampo con jugadas profundas, con llegadas por las bandas hacia el centro y buscar siempre a un hombre como lo es JJ Macías, que sabe hacer goles y no estar pensando en Henry Martín o en Córdova.

En el Clásico siempre se dicen muchas cosas, ya escuchamos hablar de cualquier cantidad de suposiciones del América, de que no hay ningún americanista en el equipo, que no hay americanismo, que ahora es un equipo que ha perdido la fuerza y lo que piensan los exjugadores americanistas que no los tomamos en cuenta para nada en el Club América y que a algunos ni falta le hace.

Solari es un técnico de fuera que viene de trabajar en España, Argentina y tampoco ha jugado bien, pero ha ganado. Cuando juegue bien, sabremos el techo que tiene el América.

Más le vale al Guadalajara prevenir que lamentar, ponerse a trabajar ya y de lleno para el Clásico y salir a dar un gran partido, y además, que va a haber gente que quiere ver a Chivas y al América, por lo tanto, Chivas está obligadísimo a ganar el partido; empatar sería lo mismo de siempre, la empatitis.

Chivas, piensa en el América como en un rival directo, ya ni siquiera Clásico, como un partido directo que tratas de ganar a como dé lugar. ¡Hazlo! Y no pienses quién juega mejor del otro equipo, conócelos, los has enfrentado. Chivas tiene que salir a ganar.

