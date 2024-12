¿Por qué ver el futbol femenil?

Ver el futbol con cualquiera que sea el jersey del equipo puesto se ha convertido en una pasión incalculable y muchas veces inmensurable.

Hay países tan llenos de futbol como Argentina o Brasil, y hay nuevos que van incursionando con mayor dedicación como Canadá o Arabia Saudita, y entre estos dos la MLS de Estados Unidos, que comenzó sin dar espectáculo hasta que logró y tiene a uno de los mejores del mundo.

El futbol siempre ha sido para todos y todas, pero me encanta pronunciar "el futbol femenil" porque es como traer un movimiento deportivo importante a la conversación.

¿Mujeres? ¿Niñas? ¿Chavas? ¿A poco juegan? ¿Quién las ve? ¡No importan tanto!

Cuando hablo de este futbol de mujeres, niñas o chavas, que son muy jóvenes y que se han convertido en líderes de las nuevas generaciones. Unas se maquillan para salir al campo, otras se peinan con mucho cuidado y detalle, otras son más relajadas, pero todas saben jugar en la cancha.

Es en México, en España, en Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Brasil, Colombia, Argentina, aunque este último aún no de tanto de qué hablar como los equipos varoniles.

Hace poco me preguntaron que por qué me gustaba hablar de las chavas, si no había mucho que ver, porque la Liga MX Femenil era liderada por las mismas y eso ya sonaba aburrido.

Y aquí le diría cómo le respondí a esa persona: "tienes que ver el futbol", si bien nuestra Liga es recientemente nueva con apenas 7 años, hemos visto evolucionar el futbol mexicano con jugadoras nacionales y con la llegada de extranjeras.

La pregunta me llevó a comparar (lo incomparable) la Liga MX que al final también es liderada por 4 o 5 equipos que siempre están en la batalla, o sino, pues qué aburrido se volvería ver jugar al América, Tigres, Monterrey, Toluca y hasta al propio Cruz Azul que "siempre" se queda en la línea final.

Las mujeres en México han comenzado a llenar estadios, y en Europa que aún juegan en estadios pequeños y no alcanzan los números acá, la gente va, grita, se emociona, se enoja y celebra.

El futbol europeo, por ejemplo, con España nos ofrece LaLiga, la Copa de la Reina y la Champions, junto a la Barclays Women League, la Bundesliga y la Francesa que, si bien el estilo de juego puede variar radicalmente, tienes a las más fuertes peleando en la Champions.

El Olympique de Lyon, Chelsea, Bayern Munich, Man City, Barcelona, Madrid, Arsenal son los equipos que dan pelea en sus respectivos grupos, y hasta podría sonarle parecido a la competición masculina.

Las instituciones más fuertes de cada país han visto el potencial en las mujeres para invertir y comenzar a crear una nueva pasión.

Yo le diría que si las ve jugar, se sorprenderá de la calidad de tiros a portería de larga distancia que se convierten en golazos, la táctica del "tiqui taca" y las definiciones.

Acá nadie se cae y exagera la jugada, tampoco ganan los miles de euros o millones de dólares, no son conocidas porque no se tiene tanta proyección, pero se lucen con sus selecciones en competencias internacionales.

El futbol femenil se ha vuelto aguerrido, ambicioso, competitivo y con f-u-t-b-o-l.

Hoy hay Champions Femenil con los dos últimos grupos que faltan por jugar, le invito a que se dé la vuelta y aproveche ver al Barcelona con sus grandes campeonas del mundo, al Bayern Munich que lo ganan todo y al Man City que, a diferencia de los hombres, han ganado los 4 partidos de inicio.

¿Por qué ver el futbol femenil? Porque lo que nos apasiona es cuando rueda el balón en la cancha, cuando defendemos los colores de nuestros equipos, cuando vemos que se ha invertido, que ha subido de nivel, que es un ambiente más familiar y menos violento y que nos convertimos en parte de la historia de un fútbol femenil que hoy puede verse débil en materia de publicidad, pero que estoy segura en más años será tan normal y competitivo como la varonil.

