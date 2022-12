El ego de Cristiano Ronaldo

Aparentemente, no sólo la calidad va de la mano de Cristiano Ronaldo, sino que también la polémica. En las últimas semanas se hablaba de Cristiano Ronaldo y el Manchester United, situación que terminó con la salida del portugués del cuadro de Old Trafford. Ahora, previo a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo vuelve a levantar la polémica e incluso se presentaron rumores sobre una amenaza de CR7, quien supuestamente abandonaría la concentración lusitana si no inicia como titular el próximo partido, cosa que ya negó la Federación Portuguesa de Futbol.

Además, algo que es un hecho, Cristiano Ronaldo desafió a Fernando santos, entrenador de Portugal, y realizó el entrenamiento post partido con el equipo titular de los Lusos, cuando su lugar estaba con los suplentes. Cosa que no gustó al DT, a los titulares y mucho menos a los suplentes de este plantel tan capaz.

Berrinches, poses, dramas de estrellas mundiales son algunas de las cosas a las que nos tiene acostumbrados Cristiano Ronaldo. Pero hace no más de un mes, él mismo dijo que daría todo por ser Campeón del Mundo, incluso sin anotar y sin tener tantos minutos, ¿palabras vacías?

Probablemente, en Manchester tenían razón y, no sólo por lo que sucede dentro del terreno de juego, Cristiano Ronaldo afecta más al equipo de lo que lo beneficia. Nadie duda de su capacidad como un delantero tremendamente dotado, pero las temporadas le han pasado factura y a los 37 años ya no es ese hombre que marcaba la diferencia total. Ya no es ese jugador al cual un equipo puede confiar absolutamente todo porque el tiempo no perdona, tan sencillo como eso.

El problema es que Cristiano Ronaldo, como muchos otros jugadores, debería empezar a asimilar que la edad lo ha alcanzado y que ya no puede estar arrancando como titular ni jugando los 90 minutos en cada partido. Pero, sobre todo, debe darse cuenta que con actitudes así, perjudica más de lo que beneficia a su país.

Cristiano siempre ha valorado demasiado su ego sobre el grupo, o eso es lo que se aprecia a la distancia. Y vamos, no nos sorprendemos porque es algo que ha sucedido en todos los equipos en donde ha jugado. La situación es que ahora en su antiguo club y en su selección se han dado cuenta que no sólo no necesitan a Cristiano Ronaldo, sino que son mejores sin Cristiano Ronaldo.

El ego ha sido el gran villano de muchas historias y, como lo veíamos venir, lo es en la magnífica carrera de Cristiano Ronaldo.

