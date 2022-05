Madrid: Conexión

Desde hace algún tiempo tengo un grato vínculo comercial con Betway, he consolidado una sana relación con los jefes de México, y me gusta la comunicación y dinámica que hemos establecido, dentro de los beneficios de este matrimonio están sus sensacionales promociones.

La más reciente fue 'Misión Europa', en donde el ganador Ricardo obtuvo un viaje todo pagado a Madrid para acudir al duelo del Atlético contra el Sevilla, siendo lo mejor que fui invitado para convivir con el ganador y me permitieron viajar con un acompañante, que fue mi hija Roberta.

El hecho de regresar a tan cosmopolita y seductora ciudad me sacudió desde el momento que me enteré, máxime que el viaje lo haría sólo con mi enana.

Llegó el día y partimos al aeropuerto muy emocionados e incluso tensos, no sabría explicar el porqué. Volamos de noche y Roberta durmió abrazada de mí casi todo el vuelo, llegamos al mediodía, fuimos a dejar las maletas al hotel, y nos lanzamos al Wanda Metropolitano para realizar el tour de tan magno estadio.

En la entrada se encuentra el museo con trofeos y fotos de los mejores momentos del club, nunca esperé que existiese alguna referencia mía, y cuál fue la sorpresa que había una foto de un día que jugamos ante el Barcelona de Johan Cruyff en el Vicente Calderón, yo estaba arrodillado en la primera fila con el balón en mis manos.

Me dio mucho orgullo sobre todo porque la más feliz de verme en la foto fue la Robi, lo anecdótico de dicha imagen, fue que en ese partido íbamos perdiendo 3-0, se terminaba la primera mitad, nos marcaron penalti a favor, tomé la pelota, le pegué a gol, me desgarré y Andoni Zubizarreta se quedó con el balón casi riéndose de mi disparo.

Salí de cambio por lesión, y el equipo le dio la vuelta al juego sin mí ganando 4-3, todo mal, pero bueno, ahí está la foto, y eso no me lo quita nadie.

Fuimos a cenar al Mesón Txistú, en donde permanecen varios de los gerentes y meseros desde que yo jugaba, un par de ellos me reconocieron y nos saludamos efusivamente, recordando viejas épocas. Cenamos delicioso, mi Roberta disfrutó mucho sus gambas a la plancha y de cocer su chuletón en los platos de barro.

Al otro día salimos a caminar un poco por la Gran Vía antes del juego, ya que dormimos hasta tarde, almorzamos en un sicolédico restaurante que estaba en un sótano, y mi hija empezó a contarme cosas de su escuela, de sus amigas y amigos, de su equipo de futbol, se empezó a soltar hablando y hablando sin parar, y yo gozaba de oírla tan vehemente.

Se compró la indumentaria completa del Atlético de Madrid, pants, shorts, playera, calcetas y zapatos, antes de irnos se vistió con tal solemnidad y prestancia que pensé que iba a jugar.

Llegamos al estadio, nos dieron cabida en un fabuloso palco, arriba y a la derecha del Frente Atlético, la increíble y pujante barra del equipo, no se callaron un solo momento, y Roberta cantaba y gritaba intentando copiar los cánticos, me preguntó el cómo y el por qué todos se sabían las canciones, no lo podía creer.

Terminó el juego, fue empate, regresamos al hotel rendidos, las emociones habían sido muchas y muy altas, ni cenamos, no teníamos fuerzas. Nos quedaban dos días libres, y mi hija, que hace listas igual que su madre, escribió el itinerario, el cual seguimos al pie de la letra, dicha logística involucraba ir de compras, cosa que disfruté enormemente, cuando normalmente yo detesto ir de compras.

Roberta es una niña que gusta de ser extremadamente ordenada, incluso perfeccionista, aspecto que no comparto, pero respeto; por ende, cada vez que se compra una blusa, debe ir acompañada de una falda o un pantalón, y a la inversa igual, no es capaz de adquirir una prenda de ropa en solitario, todo debe y tiene que estar coordinado, no paré de reír cada vez que organizaba las combinaciones.

Después de la fantástica experiencia de verla, probarse cosas, y preguntarme mi opinión, fuimos a comer, la comida española, es una locura, no descubro nada, pues bien, degustó ostiones, pimientos de padrón, anchoas, merluza y cerró con un helado de sandía, que se veía horrible, pero que no se cansó de alabar.

Cerramos el día visitando en el casco viejo un tablao, la compañía de flamenco se llama Cardamomo, los cantaores y las bailaoras brindaron un excelso y descomunal espectáculo, la güera y yo vibramos mucho.

Al otro día, nuestro último día fuimos al El Retiro, poderoso y enorme parque, paseamos en scooter y karts, competimos en velocidad, gané yo, y fácil, incluso nos dimos tiempo de ver un pequeño show de marionetas.

Por último, Roberta quiso pasar a una librería que había visto a la mitad de la Gran Vía, la Casa del Libro, tres pisos de libros, típico en España, el lugar parecía un país, compró un par de libros para ella, y otros tantos para sus hermanos, y aprovechamos para ir a dar una vuelta rápida al Museo del Prado, fuimos directo a ver Las Meninas de Velázquez, recorrimos otras salas, y dimos por concluido nuestro viaje.

Fuimos al hotel, hicimos las maletas con un dejo de nostalgia y cansancio, llegamos al aeropuerto, nuestro vuelo salía a las 11:50 pm, y recién después de documentar en las pantallas observamos que el avión estaba retrasado seis horas, una cosa de locos, fue el único momento que mi hija se apachurró. Le dije llora, si estás enojada y cansada por esta situación, llora, se le brotaron algunas lágrimas y volvió a sonreír como lo hizo durante toda la odisea.

Roberta, hija mía, a tu lado viví uno de los mejores y más divertidos viajes de mi vida, gracias por tus risas, ocurrencias, chistes, locuras, por tu increíble energía, por tu generosidad, me encantó conectar contigo, sentirme cerca y vibrarte feliz, eres una niña especial, redonda, extraordinaria, segura de sí misma, es un gran orgullo y un honor ser tu padre, te amo por y para siempre Robi.

