Selección Nacional, turbulencia

Se terminó la espinosa Fase de Grupos para México en la Copa Oro. Ni Trinidad y Tobago ni Guatemala fueron severas referencias para el análisis, sorpresivamente El Salvador sí lo fue.

Ya habías advertido Gerardo Martino que habría una pugna en la posesión de la pelota durante el juego, cosa que los salvadoreños hicieron con suma valentía, asumiendo riesgos. Su aventurada propuesta tuvo premio, si bien perdieron el partido, montaron una presentación sumamente digna, la cual genera esperanza para el futuro inmediato cuando se vuelvan a enfrentar en el fortín que resulta, y resultará el Cuscatlán en octubre durante las eliminatorias mundialistas.

Un aspecto delicado y que también detectaste Gerardo Martino fue el aspecto físico de tu gente, el plan de juego de La Selecta fue terriblemente demandante en el rubro del músculo, tanto que cuando iban veinte minutos de combate parecía que los salvadoreños terminarían fundidos, vaya error, fue totalmente al contrario, los tuyos en los minutos finales no tenían respuesta física, por ende ni técnica ni táctica. Fueron superados en los duelos individuales en contra y sufrieron cuando los salvadoreños llevaron la batalla al medio del campo y no les podían quitar la pelota, salvo cometiendo faltas. Fueron varios minutos de amargura los vividos por los mexicanos, que desde ningún punto de vista significan una alarma.

Una de las fabulosas características de la cofradía mexicana es que transitan vinculados a la sensatez, cordura y sabiduría, condiciones que el entrenador nacional ha permeado, no son eufóricos ni depresivos, viven en una grata estabilidad, y eso se nota fácilmente.

Si segmentamos las zonas del campo del equipo nacional en la mayoría existen argumentos y recursos humanos para dar cabida a la tranquilidad.

Vamos de adelante para atrás, los delanteros son diversos, disímiles, y desequilibrantes, ahí radica el mayor poderío y fortaleza. Ustedes Corona, Lozano, Funes Mori, y Jiménez; ya regresaste y eso es un bálsamo, pueden resolver cualquier galimatías, tienen sobrada experiencia y talento.

En mediocampo existe una fusión del ayer y del hoy, una linda mezcla de jóvenes y añejos. Tú Herrera que daría la impresión la ausencia de Guardado te ha hecho hacerte responsable de la capitanía física y moral, tienes respaldo en Edson, que estás hecho un avión, con y sin la pelota, y de algunos otros chamacos que están en la Selección Olímpica como Romo y Rodríguez, sin olvidarnos de ti Erick Gutiérrez que de pronto has decidido regalar ciertas dosis de rebeldía ante tus pasivas actuaciones pasadas.

En el arco no hay dilema, si existe algo qué debatir es que da la impresión que tú Guillermo Ochoa tienes el puesto titular en propiedad, cuando existen otros porteros como Talavera y Corona, principalmente, que te podrían arrebatar el trono, aún así, la portería nacional están bien resguardada, no me olvido de ustedes también Cota y Orozco, los cinco cancerberos poseen un largo y exitoso recorrido, son garantía de seguridad.

Por último voy al sitio del campo que más le duele al equipo, la defensa, la última línea, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a escribir, y espero explicarlo con inteligencia y claridad. Hace algunos días concluyó la Eurocopa, y vimos a una pareja de defensores centrales élite, Bonucci y Chiellini, que es el sueño de cualquier selección, estoy cierto que contar en tiempo y forma con dos centrales de esta manufactura comandando la retaguardia mexicana resulta un sueño.

Si bien es cierto que ya tuvimos a dos genios en dicha posición Claudio Suárez y Rafael Márquez, quienes penosamente sus momentos cumbres no coincidieron en la misma época. México necesita con urgencia trabajar en la construcción de una pareja de centrales, una sociedad que genere mayor solidez, que funcione como piedra angular. Hoy no se tiene, tú Carlos Salcedo, eres un defensor con monumentales habilidades técnicas y físicas, tu problema es la volatilidad en tu desempeño, eres capaz de lo mejor y lo peor en lapsos de menos de tres minutos.

Tú Héctor Moreno, que eres el jefe, lidias con los lesiones de manera frecuente, y por cuestiones naturales de vida futbolística, estás más cerca de la puerta de salida que entrada.

Lo tuyo Néstor Araujo es inexplicable, eres el futbolista que juega con mayor frecuencia en su equipo europeo, juegas casi siempre, por no decir siempre, de titular, y lo llevas haciendo múltiples años, falta que te animes a subir un peldaño en la Selección, y que sumas ese puesto de líder que ya fraguaste fuera de tu nación. Por ahí empiezas a figurar tú César Montes, pero que en Selección Mayor todavía estás lejos de ser cacique, eres un buen soldado, hasta ahí.

Insisto, creo que el mayor reto es edificar una sociedad de defensores centrales que se comporten como reales socios, como hermanos, y en la actualidad se está lejos de este medular aspecto. Por lo demás, la Selección Nacional navega con rumbo, con tiento, con seguridad, en muchos de los medulares sitios de la organización, cuentan con tipos sabios e inteligentes que hacen que el viaje sea bastante placentero y confiable.

