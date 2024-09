Los Chiefs podrían hacer historia

Los Kansas City Chiefs han logrado conquistar dos Super Bowls consecutivos al derrotar a los 49ers en Las Vegas, con Patrick Mahomes siendo, una vez más, la pieza clave para levantar el trofeo Vince Lombardi.

Con esta victoria, los Chiefs suman tres Super Bowls ganados y solo una derrota en la era de Patrick Mahomes. Además, en los seis años de su carrera en la liga, el QB ha disputado seis finales de conferencia, lo que convierte a los Chiefs, nos guste o no, en una auténtica dinastía.

A lo largo de la historia de la NFL, hemos visto equipos que han marcado épocas inolvidables y legendarias: los 49ers de Montana, los Cowboys de los noventa, los Dolphins, los Steelers, los Broncos con John Elway, y, más recientemente, los Patriots. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado ser tricampeón en la NFL. Esta temporada, los Chiefs se perfilan como los grandes favoritos para alcanzar esa hazaña que ni siquiera los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick consiguieron; y seamos realistas, el equipo de Kansas City tiene todo para lograrlo.

En 2023, los Chiefs no parecían ser candidatos al título al finalizar la temporada, pues sus receptores no estaban rindiendo al nivel esperado, y aun así, lo lograron. Hoy, estamos quizás ante la mejor ofensiva que ha tenido Patrick Mahomes en su carrera; no solo cuenta con el confiable Travis Kelce, sino que a su lista de receptores se suman el veterano Marquis Brown y el novato Xavier Worthy, quien posee una velocidad espectacular. Si bien agregar refuerzos en la posición de receptor no garantiza un campeonato, tener a Patrick Mahomes como líder y a Andy Reid como entrenador en jefe les da muchísima ventaja.

Actualmente, los Chiefs son uno de los equipos más polémicos de la liga. Es natural que, cuando un equipo empieza a ganar constantemente, también se gana el odio de muchos aficionados. Sin embargo, no podemos negar que cada partido de este equipo es pura diversión, y que somos afortunados de poder ver a un QB como Patrick Mahomes.

