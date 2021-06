Descanse en paz Pasión Kristal

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de mi Diario RÉCORD. Primero que nada y con el permiso de ustedes, quiero mandarle mis condolencias a la familia de Pasión Kristal, quien falleció hace un par de días, cubriendo de luto a toda la familia luchística.

Sin duda alguna fue uno de los mejores exóticos de la lucha libre mexicana con un estilo único, lleno de alegría y profesionalismo. Descansa en paz, Pasión Kristal, nosotros seguiremos cuidando a tu bendita lucha libre, llevándola a los mejores escenarios del mundo, hasta que llegue el momento de volvernos a encontrar.

Como a todos ustedes, me entristece la repentina partida de un compañero, sobre todo en estos tiempos en los que hemos perdido a tantos seres queridos. Sin embargo, la vida tiene que seguir y me da mucho gusto compartirles que sigo adelante con mi preparación para mi enfrentamiento con Rey Escorpión, en la celebración de Triplemanía XXIX.

En dicha preparación estoy incluyendo entrenamientos de boxeo, un deporte que no es desconocido para mí, ya que lo he practicado desde que era un niño. Así que le tengo malas noticias al Veneno Negro, porque si pensaba que con sus conocimientos boxísticos tenía ventaja sobre el Psicópata del Ring, se equivocó y me quedaré con su cabellera como un trofeo más para mi cotizada vitrina, en honor de todos ustedes, queridos Psycholokos.

