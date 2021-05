Invitado de lujo en Triplemanía

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de este gigante de la información deportiva, mi Diario RÉCORD. Me voy de rápido: resulta imposible ignorar el tema de Mateo, el menor que fue agredido durante una función de lucha libre en la Alcaldía Venustiano Carranza, y es que aunque ha pasado prácticamente una semana de este vergonzoso suceso, me siento en la obligación de dar mi humilde opinión al respecto.

Ver el video en el que el pequeño fue agredido por un luchador supuestamente profesional me da mucha tristeza, me provoca un nudo en el estómago y por lo mismo, me nace pedirle una disculpa a todos los niños, aunque yo no tenga nada que ver en esa penosa situación que se hizo viral.

La lucha libre la amo, la adoro, es mi pasión y quiero decirle a todos los niños que ellos son la razón por la que todos los luchadores seguimos adelante, dándolo todo sobre el ring. Sinceramente, no hay nada más mágico que ver la emoción con la que nos apoyan, que verlos portando la máscara o el atuendo de su luchador favorito.

Por eso quise conocer a Mateo y comprobarle que puede seguir confiando en la lucha libre, asistiendo a sus funciones para divertirse con nosotros.

Le expliqué que no debía sentir miedo por la mala experiencia que vivió y los niños, representados por Mateo, son tan nobles que aceptó mis palabras y me prometió que estará conmigo en Triplemanía XXIX para animarme en mi encuentro con Rey Escorpión. Por eso no me queda más que decir, bendita lucha libre, nunca te acabes.

